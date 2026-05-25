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ईंधन बचत का संकल्प: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फिर की 'मंडे मेट्रो' की सवारी, आम लोगों के बीच जाकर सुनीं समस्याएं

यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई ईंधन संरक्षण की अपील से प्रेरित है. ऊर्जा की बचत और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने खुद को इस मुहिम का नेतृत्वकर्ता बनाया है. मुख्यमंत्री का मानना है कि यदि दिल्ली का हर नागरिक सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करे, तो न केवल शहर के कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी, बल्कि सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी काफी हद तक कम हो जाएगा.

नई दिल्ली: ईंधन की खपत को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई दिल्ली सरकार की पहल ‘मंडे मेट्रो’ सोमवार को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में रही. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपनी कार्यसंस्कृति को दर्शाते हुए दोबारा सार्वजनिक परिवहन का रुख किया. मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास से दिल्ली सचिवालय तक का सफर मेट्रो और डीटीसी बस के जरिए तय किया.

आम यात्री बनकर किया सफर: सोमवार को मुख्यमंत्री अपने आवास से बाहर निकलीं और सामान्य यात्रियों की तरह मेट्रो स्टेशन पहुंचीं. मेट्रो की यात्रा के दौरान उन्होंने आम लोगों के साथ न केवल कंधे से कंधा मिलाकर सफर किया, बल्कि उनसे संवाद भी किया. यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने यात्रियों से मेट्रो की सुविधाओं और उनके अनुभवों को लेकर फीडबैक लिया. मेट्रो से उतरने के बाद उन्होंने सचिवालय तक पहुंचने के लिए डीटीसी बस की सवारी की. इस दौरान बस में मौजूद महिला यात्रियों ने मुख्यमंत्री के साथ अपनी विभिन्न समस्याओं को साझा किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुरक्षा चेक से गुजरते हुए (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मेट्रो से सफर (ETV Bharat)

प्रशासनिक अधिकारियों को संदेश: मुख्यमंत्री का मानना है कि सरकारी महकमों में काम करने वाले हर अधिकारी और कर्मचारी को सार्वजनिक परिवहन को अपनाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने सचिवालय पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक में स्पष्ट किया कि यह केवल एक दिखावा नहीं है, बल्कि एक गंभीर मुहिम है. उन्होंने सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों से अपील की कि वे सप्ताह में कम से कम एक दिन अपनी निजी गाड़ियों का त्याग करें. उन्होंने कहा कि "जब तक हम खुद उदाहरण नहीं बनेंगे, तब तक समाज में बदलाव नहीं ला सकते." उधर, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी आज अपने सरकारी निवास से विधानसभा तक आने के लिए मेट्रो को विकल्प के रूप में चुना और आमलोगों के संग यात्रा की.

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता का मेट्रो से सफर (ETV Bharat)

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता का मेट्रो से सफर करते हुए (ETV Bharat)

बता दें कि सोमवार सुबह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से भारी बढ़ोतरी हुई है. आज सुबह पेट्रोल 2.61 प्रति लीटर और डीजल 2.71 प्रति लीटर महंगा हो गया है. पिछले 10 दिनों में यह चौथी बार है जब ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद देश के कई महानगरों में पेट्रोल 100 रुपये के पार निकल गया है. दिल्ली में पेट्रोल 102.12 प्रति लीटर और डीजल 95.20 प्रति लीटर हो गया है. जहां पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई से आम जनता त्रस्त हो गई है, जिसके वजह से हर खाने पीने वाली सामग्री का भी दाम में बढ़ोतरी लगातार होता जा रहा है. ईंधन बचाने के मकसद से ही दिल्ली सरकार लोगों से सार्वजनिक वाहनों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की अपील कर रही है.

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