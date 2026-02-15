ETV Bharat / state

नाथद्वारा : अपने मंत्रियों के साथ श्रीनाथजी के दर्शन करने पहुंचीं दिल्ली की मुख्यमंत्री

नाथद्वारा (राजसमंद): दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रिमंडल साथियों के साथ पुष्टिमार्गीय वल्लभ संप्रदाय की प्रधानपीठ श्रीनाथजी की हवेली के रविवार को दर्शन किए. अपने मंत्रिमंडल सदस्यों के साथ निजी कार्यक्रम में शामिल होने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रविवार सुबह नाथद्वारा पहुंचीं. उनके साथ शिक्षा मंत्री, समाज कल्याण मंत्री एवं विधायक थे. दिल्ली की सीएम ने प्रभु श्रीनाथजी की शृंगार झांकी के दर्शन किए.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दर्शन के बाद कहा कि आज श्रीनाथजी के दर्शन कर खुद को परम सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूं. श्रीनाथजी के दर्शन कर मन को बहुत शांति मिली. उन्होंने कहा कि राजस्थान त्याग व बलिदान की भूमि है. उन्होंने विश्वास दिलाया कि दिल्ली में रहने वाले राजस्थानी परिवारों के हितों का हमेशा ध्यान रखेंगी. श्रीनाथजी के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से उदयपुर लौट गईं.