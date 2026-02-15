ETV Bharat / state

नाथद्वारा : अपने मंत्रियों के साथ श्रीनाथजी के दर्शन करने पहुंचीं दिल्ली की मुख्यमंत्री

सीएम गुप्ता ने विश्वास दिलाया कि दिल्ली में रहने वाले राजस्थानी परिवारों के हितों का हमेशा ध्यान रखेंगी.

Temple officials welcoming CM Gupta
सीएम गुप्ता का स्वागत करते मंदिर अधिकारी (ETV Bharat Nathdwara)
Published : February 15, 2026 at 10:54 AM IST

नाथद्वारा (राजसमंद): दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रिमंडल साथियों के साथ पुष्टिमार्गीय वल्लभ संप्रदाय की प्रधानपीठ श्रीनाथजी की हवेली के रविवार को दर्शन किए. अपने मंत्रिमंडल सदस्यों के साथ निजी कार्यक्रम में शामिल होने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रविवार सुबह नाथद्वारा पहुंचीं. उनके साथ शिक्षा मंत्री, समाज कल्याण मंत्री एवं विधायक थे. दिल्ली की सीएम ने प्रभु श्रीनाथजी की शृंगार झांकी के दर्शन किए.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दर्शन के बाद कहा कि आज श्रीनाथजी के दर्शन कर खुद को परम सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूं. श्रीनाथजी के दर्शन कर मन को बहुत शांति मिली. उन्होंने कहा कि राजस्थान त्याग व बलिदान की भूमि है. उन्होंने विश्वास दिलाया कि दिल्ली में रहने वाले राजस्थानी परिवारों के हितों का हमेशा ध्यान रखेंगी. श्रीनाथजी के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से उदयपुर लौट गईं.

श्रीनाथजी के दर्शन करने पहुंचीं दिल्ली की मुख्यमंत्री (वीडियो ईटीवी भारत राजसमंद)

पढ़ें:मुकेश अंबानी ने किए श्रीनाथजी के दर्शन, वरिष्ठ वैष्णव सेवा सदन बनाने की घोषणा

इससे पहले सीएम गुप्ता ने प्रभु श्रीनाथजी की शृंगार झांकी के दर्शन किए. इसके बाद मंदिर अधिकारी सुधाकर उपाध्याय ने सीएम व मंत्रियों को परंपरानुसार उपरना, रजाई ओढ़ाकर श्रीनाथजी का प्रसाद भेंट किया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ शिक्षा मंत्री आशीष सुद, समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह एवं विधायक नवीन शर्मा थे. इस दौरान सहायक अधिकारी अनिल सनाढ्य, तिलकायत सचिव लीलाधर पुरोहित, सीईओ जितेंद्र पांडेय, कलेक्टर अरुण कुमार, एसपी ममता गुप्ता आदि मौजूद थे.

पढ़ें:केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्नी संग किए श्रीनाथजी के दर्शन, प्रभु से की ये कामना

