सीएम रेखा गुप्ता ने तख्त श्री हरिमंदिर जी में टेका मत्था, मांगी देश के लिए दुआ
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं.
नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को पटना साहिब स्थित सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मस्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब पहुंचकर मत्था टेका. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने बिहार दौरे पर हैं, जहां वे एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनावी सभाओं को संबोधित कर रही हैं.
व्यस्त चुनावी कार्यक्रम से समय निकालकर, उन्होंने इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में हाजिरी लगाई और देश तथा दिल्ली के लोगों के लिए सुख-समृद्धि की कामना की.
सीएम गुप्ता ने गुरुद्वारा प्रबंधन से बातचीत की
दर्शन के दौरान, मुख्यमंत्री गुप्ता ने गुरुद्वारे के प्रबंधन से भी मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया गया. उन्होंने गुरुद्वारे के शांत और आध्यात्मिक वातावरण की सराहना की. इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे. मीडिया से बातचीत करते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और उनके जीवन तथा शिक्षाओं से प्रेरणा लेने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि गुरु साहिब के दिखाए मार्ग पर चलकर ही समाज में सद्भाव और सेवा की भावना को मजबूत किया जा सकता है.
Patna, Bihar: On Guru Nanak Dev Ji’s Prakash Parv, Chief Minister Rekha Gupta visited Patna Sahib Gurudwara and extended greetings to devotees. pic.twitter.com/wALWKrHRUh— IANS (@ians_india) November 5, 2025
मुख्यमंत्री का तीन दिवसीय दौरा
मुख्यमंत्री का यह दौरा धार्मिक आस्था और चुनावी प्रचार के बीच तालमेल को दर्शाता है, जहां उन्होंने बिहार के लोगों से आशीर्वाद लेने के साथ-साथ अपनी पार्टी के लिए समर्थन भी जुटाया. तीन दिन के दौरे पर बिहार गई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल दिल्ली आ जाएंगी. वहीं गुरु पर्व पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के बाबा खड़गसिंह मार्ग स्थित बंगला साहिब गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका.
इस अवसर पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा, “गुरु नानक देव जी का दिव्य संदेश ‘नाम जपना, किरत करनी और वंड छकना’ आज भी धर्मनिष्ठा और मानवता के पथ को आलोकित करता है. उनकी शिक्षाएं समय और धर्म की सीमाओं से परे हैं, जो हमें सत्य, विनम्रता और सेवा से युक्त जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं.”
उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी का दर्शन समानता, सद्भाव और करुणा का संदेश देता है, जो आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है. गुप्ता ने आगे कहा कि यदि हम गुरु की शिक्षाओं का पालन करें तो समाज में जाति, पंथ और समुदाय के भेदभाव से ऊपर उठकर एक समावेशी और शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना कर सकते हैं.
