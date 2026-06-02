दिल्ली और जर्मनी के बीच बढ़ेगा सहयोग का दायरा: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने थुरिंगिया के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात

दिल्ली और जर्मनी के बीच बढ़ेगा सहयोग का दायरा: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने थुरिंगिया के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात
दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जर्मनी के मिनिस्टर-प्रेसिडेंट मारियो वोग्ट और उनके साथ आए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की.
Published : June 2, 2026 at 11:54 AM IST
नई दिल्ली: भारत और जर्मनी के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों की कड़ी में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में थुरिंगिया के मिनिस्टर-प्रेसिडेंट मारियो वोग्ट और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ एक अत्यंत सार्थक बैठक की.
इस बैठक में स्मार्ट शहरी विकास, डिजिटल गवर्नेंस, कौशल विकास, जल संरक्षण और तकनीकी नवाचार जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई. इस दौरान दोनों पक्षों ने विकास, निवेश और ज्ञान-साझाकरण के जरिए भविष्य में सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमति जताई.
Watch: Delhi Chief Minister Rekha Gupta met Mario Voigt, Minister-President of Germany’s Thuringia state, and his delegation at the Delhi Secretariat. Discussions focused on smart urban development, digital governance, skill development, mobility, water management, environmental… pic.twitter.com/R3JF6h63lR— IANS (@ians_india) June 2, 2026
इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य दिल्ली और थुरिंगिया के बीच विभिन्न विकासोन्मुख क्षेत्रों में आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली के विकास मॉडल और भविष्य की प्राथमिकताओं पर चर्चा की.
दोनों पक्षों ने विशेष रूप से स्मार्ट अर्बन डेवलपमेंट क्षेत्रों में साझेदारी पर जोर दिया. जिसके तहत टिकाऊ और आधुनिक शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण, डिजिटल गवर्नेंस यानि इनोवेशन के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाना, युवाओं के लिए बेहतर प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाओं की गतिशीलता (टैलेंट मोबिलिटी) सुनिश्चित करना और जल संरक्षण और अत्याधुनिक पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का साझा उपयोग के साथ-साथ कार्यबल के विकास और शैक्षणिक संस्थानों के बीच आपसी आदान-प्रदान को बढ़ावा देना शामिल है.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत और जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी निरंतर प्रगाढ़ हो रही है. उन्होंने कहा,'दिल्ली इस साझा यात्रा का अभिन्न अंग बनने के लिए तत्पर है. नवाचार, स्थिरता और मानव विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में थुरिंगिया के साथ हमारा सहयोग न केवल दिल्ली के निवासियों के लिए लाभकारी होगा, बल्कि यह 'विकसित भारत' के संकल्प को भी नई गति प्रदान करेगा.'
आर्थिक और तकनीकी साझेदारी पर जोर
जर्मन प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई इस चर्चा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. थुरिंगिया अपनी उन्नत मैन्युफैक्चरिंग और ऑप्टिकल तकनीक के लिए जाना जाता है, जिससे दिल्ली के तकनीकी परिदृश्य को काफी लाभ मिल सकता है. बैठक में यह भी स्पष्ट हुआ कि दिल्ली सरकार आधुनिक तकनीक और बेहतर कार्यप्रणाली के माध्यम से राजधानी को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है.
यह मुलाकात भविष्य में दोनों राज्यों के बीच निवेश, औद्योगिक विकास और ज्ञान साझा करने की संभावनाओं के नए द्वार खोलेगी, जिससे दिल्ली के सामाजिक-आर्थिक विकास में एक नई ऊर्जा का संचार होगा.
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