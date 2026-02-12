CM रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से की शिष्टाचार भेंट, तारीफ में कही ये बातें
Published : February 12, 2026 at 3:47 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से शिष्टाचार भेंट की. मुख्यमंत्री बनने के बाद राष्ट्रपति के साथ उनकी यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके व्यक्तित्व को देश के लिए मार्गदर्शक बताया.
संविधान के मूल्यों पर हुई चर्चा मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने कहा, "देश के सर्वोच्च संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए राष्ट्रपति जी का विनम्र व्यक्तित्व और सर्वसमावेशी विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है." उन्होंने आगे कहा कि संविधान के मूल्यों के प्रति राष्ट्रपति का दृढ़ विश्वास लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है.
मुख्यमंत्री बनने के बाद मुलाकातों का सिलसिला
फरवरी 2025 में दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के बीच कई बार संवाद और मुलाकातें हुई हैं. प्रथम शिष्टाचार भेंट 21 फरवरी 2025 मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के अगले ही दिन रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति मुर्मु से आशीर्वाद लिया था. छठ पूजा उत्सव के दौरान अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति भवन के एस्टेट में आयोजित छठ पूजा के दौरान दोनों नेताओं ने एक साथ अघ्र्य दिया और दिल्ली की सुख-समृद्धि की कामना की थी. उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी का 350वां प्रकाश पर्व नवंबर 2025 के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भी दोनों ने मंच साझा किया और गुरु साहिब के बलिदान को याद किया था.
आज की इस भेंट में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए हृदय से कृतज्ञता व्यक्त की. राजनीतिक गलियारों में इस भेंट को राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय के रूप में देखा जा रहा है.
