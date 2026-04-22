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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने विधानसभा में वॉटर एटीएम का किया उद्घाटन, दिल्ली के विकास के लिए 9,000 करोड़ का रोडमैप तैयार

उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि ये वॉटर एटीएम आधुनिक 5-स्टेज रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक से लैस हैं. इनकी क्षमता इतनी अधिक है कि ये हर घंटे 2000 लीटर शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराएंगे. इस सुविधा से स्थानीय निवासियों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वच्छ पानी आसानी से मिल सकेगा, जिससे जलजनित बीमारियों के खतरे में भी कमी आएगी.

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को अपनी विधानसभा सीट शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के हैदरपुर में आधुनिक वॉटर एटीएम का उद्घाटन कर उन्हें जनता को समर्पित किया. इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय नागरिकों को वॉटर एटीएम कार्ड भी वितरित किए, जिससे अब क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. मुख्यमंत्री ने इस पहल को 'विकसित दिल्ली' के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया.

साफ पानी सम्मान की पहली सीढ़ी:

"आज शालीमार बाग के नागरिकों के लिए एक बड़ा दिन है. हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि तकनीक का लाभ सीधे जनता को मिले. ये वॉटर एटीएम न केवल 2000 लीटर प्रति घंटा पानी देंगे, बल्कि 5-स्टेज RO फिल्टरेशन के कारण यह पूरी तरह सुरक्षित भी होगा. दिल्ली के हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का हक है और साफ पानी उस सम्मान की पहली सीढ़ी है." -रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार-

9,000 करोड़ रुपये का बजट: मुख्यमंत्री ने जल आपूर्ति को सुदृढ़ करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि दिल्ली के हर घर तक साफ पानी पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है. इसके लिए सरकार ने 9,000 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया है. यह भारी-भरकम निवेश न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि दिल्ली के उज्ज्वल भविष्य की नींव भी रखेगा. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं नागरिकों को वॉटर एटीएम कार्ड सौंपे. इन कार्ड्स के जरिए लोग एटीएम से बेहद आसान प्रक्रिया द्वारा पानी प्राप्त कर सकेंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक का उपयोग कर भ्रष्टाचार को समाप्त करना और पारदर्शिता लाना ही उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य है. इस उद्घाटन समारोह में इंडियन ऑयल के वरिष्ठ अधिकारीगण भी शामिल हुए, जिन्होंने इस परियोजना में तकनीकी और अन्य सहयोग प्रदान किया है. इसके साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे. कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में पूरी दिल्ली में ऐसे वॉटर एटीएम का जाल बिछाया जाएगा, ताकि 'नल से जल' के सपने को पूरी तरह साकार किया जा सके.



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