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चलती क्लास में अचानक पहुंचीं दिल्ली CM, गर्मी में बेहाल दिखे बच्चे तो अधिकारियों को लगाई फटकार

सीएम ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग एवं फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के सख्त निर्देश दिए.

सीएम रेखा गुप्ता ने रूप नगर स्कूल का किया औचक निरीक्षण
सीएम रेखा गुप्ता ने रूप नगर स्कूल का किया औचक निरीक्षण (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 8, 2026 at 6:54 PM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत परखने के लिए रूप नगर स्थित राजकीय सर्वोदय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया. स्कूल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को देख मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया और पूरी दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग एवं फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के सख्त निर्देश दिए.

बच्चों के बीच पहुंचीं मुख्यमंत्री, जाना हाल

सुबह अचानक स्कूल पहुंचीं मुख्यमंत्री को देख प्रशासन में हड़कंप मच गया. रेखा गुप्ता ने सीधे क्लासरूम का रुख किया और वहां मौजूद विद्यार्थियों के साथ लंबी बातचीत की. मुख्यमंत्री ने बच्चों से पूछा कि क्या उन्हें पीने का साफ पानी मिलता है? क्या स्कूल में गर्मी से बचाव के पर्याप्त इंतजाम हैं? उन्होंने फायर सेफ्टी और स्वच्छता को लेकर भी बच्चों से फीडबैक लिया.

सुरक्षा और सुविधाओं पर 'नो कॉम्प्रोमाइज'

निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों का बिल्डिंग और फायर सेफ्टी ऑडिट तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाए.

उन्होंने स्कूलों में स्वच्छ पेयजल और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए. स्कूल प्रशासन से आवश्यक सुधार कार्यों की एक विस्तृत सूची तलब की गई है, ताकि उन पर तत्काल काम शुरू हो सके.

मुख्यमंत्री ने कहा, "दिल्ली के सरकारी स्कूल वर्षों से बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं की कमी की मार झेल रहे थे. लेकिन पिछले एक साल से हमारी सरकार युद्धस्तर पर काम कर रही है. हमारा लक्ष्य विद्यार्थियों के लिए एक सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है. किसी भी स्कूल में यदि गंदगी या असुरक्षित बिल्डिंग पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी."

मुख्यमंत्री के इस औचक निरीक्षण और सख्त रवैये से शिक्षा विभाग के अधिकारियों में खलबली मच गई है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के अन्य स्कूलों में भी इसी प्रकार की छापेमारी और सुधार अभियान देखने को मिल सकते हैं.

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