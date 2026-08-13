कोंडली में दो स्लिप रोड पुलों का CM रेखा गुप्ता ने किया लोकार्पण, लोगों को जाम से मिलेगी राहत
पूर्वी दिल्ली में नए पुलों से कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ यात्रा समय, ईंधन की खपत और प्रदूषण में भी कमी की उम्मीद है.
Published : August 13, 2026 at 3:03 PM IST
नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली कोंडली में गाजीपुर ड्रेन और हिंडन नहर पर बनाए गए दो स्लिप रोड पुलों का बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकार्पण किया. इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह भी मौजूद रहे. नए पुलों के शुरू होने से कोंडली ब्रिज के आसपास यातायात का दबाव कम होने और पीक आवर में लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस परियोजना का काम पिछली सरकार के समय शुरू किया गया था, लेकिन काम पूरा नहीं हो सका. पिछली सरकारों ने प्रोजेक्ट को स्वीकृति तक नहीं दी थी. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद दिल्ली में लंबे समय से रुके हुए विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है. सरकार का प्रयास है कि जनता से जुड़े सभी अधूरे प्रोजेक्ट जल्द पूरे हों. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मयूर विहार-बारापुला फ्लाईओवर और मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़े कार्यों का भी लोकार्पण किया जाएगा.
कोंडली में दो स्लिप रोड पुलों का लोकार्पण
केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार तेजी से विकास कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि सड़क और परिवहन से जुड़ी परियोजनाओं के पूरा होने से दिल्लीवासियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और यातायात व्यवस्था में सुधार होगा.
आज दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी की गरिमामयी उपस्थिति में गाज़ीपुर ड्रेन से हिंडन नहर तक 2 लेन स्लिप रोड ब्रिज का लोकार्पण किया।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) August 13, 2026
इस नई कनेक्टिविटी से कोंडली, कल्याणपुरी, गाज़ीपुर और आसपास के क्षेत्रों के लाखों लोगों का आवागमन सुगम… pic.twitter.com/6tBWYzmcJc
लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में हो रहे विकास कार्यों को देखकर आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार को पेट में दर्द हो रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली में रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करने का काम कर रही है और इसका सीधा लाभ लोगों को मिलेगा.
कोंडली जंक्शन पर कम होगा वाहनों का दबाव: कोंडली ब्रिज कल्याणपुरी-कोंडली क्षेत्र को गाजीपुर डेयरी फार्म रोड और गाजीपुर क्षेत्र से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। यहां कल्याणपुरी, गाजीपुर और नोएडा की ओर से आने वाले वाहनों के कारण व्यस्त समय में जाम की स्थिति बनती थी. नए स्लिप रोड पुलों के चालू होने से वाहनों को अलग मार्ग मिलेगा, जिससे कोंडली के मौजूदा टी-जंक्शन पर यातायात का दबाव कम होगा.
VIDEO | Addressing inauguration programme of Slip Road bridges, Delhi CM Rekha Gupta (@gupta_rekha) says, “The people here are fortunate that their Member of Parliament is also a Union Minister as well as the President of the BJP, so all those benefits directly reach your Lok… pic.twitter.com/n5AxsqkyV3— Press Trust of India (@PTI_News) August 13, 2026
क्या है प्रोजेक्ट: लोक निर्माण विभाग के इस प्रोजेक्ट के तहत मौजूदा कोंडली ब्रिज के दोनों ओर दो स्लिप रोड पुल बनाए गए हैं. पहला स्लिप रोड पुल करीब 103 मीटर लंबा है, जिसमें 36-36 मीटर के दो स्पैन और 13-13 मीटर के दो छोटे स्पैन हैं. इसकी चौड़ाई करीब 13.50 मीटर है. दूसरा पुल करीब 54 मीटर लंबा है, जिसमें 54 मीटर का सिंगल स्टील प्लेट गर्डर स्पैन है. करीब 9.50 मीटर चौड़े कैरिजवे में दो लेन बनाई गई हैं. दोनों पुलों पर क्रैश बैरियर के ऊपर 600 एमएम ऊंची एमएस पाइप रेलिंग भी लगाई गई है.
परियोजना की मूल स्वीकृत लागत 25.43 करोड़ रुपये थी, जिसे संशोधित कर 37.08 करोड़ रुपये किया गया. काम 22 नवंबर 2021 को शुरू हुआ था और वास्तविक रूप से 16 जून 2026 को पूरा हुआ. विभाग के अनुसार परियोजना का भौतिक कार्य 100 प्रतिशत पूरा हो चुका है. नए पुलों से चांद सिनेमा रोड, गाजीपुर रोड और कोंडली ब्रिज के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ यात्रा समय, ईंधन की खपत और यातायात से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आने की उम्मीद है.
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