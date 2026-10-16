दिल्ली में मतदाता सूची पुनरीक्षण तेज: 33 लाख में से 24 लाख मामलों का निपटारा, नाम जुड़वाने के लिए सवा दो लाख आवेदन मिले
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, राजधानी में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए चलाया जा रहा SIR अभियान अंतिम चरण में है.
Published : October 16, 2026 at 3:04 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने मतदाता सूची को दुरुस्त करने के चल रहे अभियान को लेकर अहम जानकारियां साझा की हैं. उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जिन करीब 33 लाख मामलों में डिस्क्रिपेंसी (विसंगति) या 2002 की पुरानी मैपिंग से मिलान न होने के कारण नोटिस जारी किए गए थे, उनमें से लगभग 24 लाख मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है. निर्वाचन कार्यालय को पूरी उम्मीद है कि बचे हुए मामलों को भी आगामी 10 दिनों के भीतर पूरी तरह से पूरा कर लिया जाएगा.
कटे हुए नामों के खिलाफ आ रहे हैं नए आवेदन
सीईओ ऑफिस से मिले आंकड़ों के अनुसार, वोटर लिस्ट से हटाए गए लगभग 47 लाख नामों में से अभी तक करीब सवा दो लाख आवेदन (फॉर्म 6) नाम दोबारा जुड़वाने के लिए प्राप्त हुए हैं. चांदनी चौक विधानसभा के अंतर्गत आने वाले बेला एस्टेट में जहां 729 वोटरों में से 728 वोटरों के नाम काटे जा चुके हैं, इनमें से दोबारा 496 लोगों ने दोबारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया है. इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से विशेष कैंप और युवा वोटर्स के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं. इसके अलावा, कामकाजी मतदाताओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखते हुए हर रविवार को बूथ स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं, ताकि नौकरीपेशा लोग बिना अपने काम को प्रभावित किए आसानी से फॉर्म जमा कर सकें.
बीएलओ को दिए गए हैं विशेष निर्देश
सीईओ अशोक कुमार ने कहा कि सभी बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) और जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने इलाकों में जाकर डेटा की दोबारा गहनता से जांच (रीवेरीफाय) करें. यदि कोई पात्र मतदाता किसी कारणवश सूची से छूट गया है, तो यह सुनिश्चित किया जाए कि उसे इलेक्टोरल रोल में नाम शामिल करवाने का पूरा अवसर मिले.
अलग-अलग श्रेणियों पर स्पष्टीकरण
हटाए गए 47 लाख नामों के सवाल पर सीईओ अशोक कुमार ने स्पष्ट किया कि इसमें विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं, जैसे कि मृत व्यक्तियों के नाम, दिल्ली से स्थाई रूप से पलायन कर चुके लोग और अनुपस्थित मतदाता. जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं या दिल्ली छोड़कर जा चुके हैं, उनके नाम वापस सूची में नहीं आ सकते, लेकिन जो वास्तविक रूप से दिल्ली में निवास कर रहे हैं और वैध मतदाता हैं, उन पात्र नागरिकों के नामों को सूची में बनाए रखने और जोड़ने पर प्रशासन का मुख्य फोकस है.
#WATCH दिल्ली: SIR प्रक्रिया पर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने कहा, "दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए 30 अक्टूबर तक का समय है...मेरी सभी से अपील है कि पात्र मतदाता फॉर्म 6 भरकर मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण करा सकते हैं...16 जून तक के आंकड़ों के आधार पर लगभग 1.45 करोड़ मतदाता थे जिसमें से हमें 97 लाख गणना प्रपत्र प्राप्त हुए, जिनके आधार पर मतदाता सूची का ड्राफ्ट तैयार किया गया। लगभग 33 लाख मामलों में विसंगतियां थीं या वे मैपिंग में नहीं आ पाए थे और हम इनमें से लगभग 24 लाख मामलों का समाधान कर चुके हैं और बाकी बचे मामलों को भी अगले 10 दिनों में सुलझा लिया जाएगा...अगर किसी पात्र मतदाता को कोई समस्या आती है, तो हमारे पास शिकायतों के निवारण के लिए एक सिस्टम मौजूद है..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 16, 2026
4 दिसंबर को होगी अंतिम मतदाता सूची की घोषणा
चुनाव आयोग की आगामी कार्ययोजना के तहत, दिल्ली में एसआईआर (SIR) की यह पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची (फिनाल रोल) प्रकाशित किए जाने की निर्धारित तिथि है. इसके बाद निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार आगे के कदम उठाए जाएंगे.
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