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दिल्ली में मतदाता सूची पुनरीक्षण तेज: 33 लाख में से 24 लाख मामलों का निपटारा, नाम जुड़वाने के लिए सवा दो लाख आवेदन मिले

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने मतदाता सूची को दुरुस्त करने के चल रहे अभियान को लेकर अहम जानकारियां साझा की हैं. उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जिन करीब 33 लाख मामलों में डिस्क्रिपेंसी (विसंगति) या 2002 की पुरानी मैपिंग से मिलान न होने के कारण नोटिस जारी किए गए थे, उनमें से लगभग 24 लाख मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है. निर्वाचन कार्यालय को पूरी उम्मीद है कि बचे हुए मामलों को भी आगामी 10 दिनों के भीतर पूरी तरह से पूरा कर लिया जाएगा.

कटे हुए नामों के खिलाफ आ रहे हैं नए आवेदन