ETV Bharat / state

दिल्ली जनगणना के पहले चरण का काम पूरा, 55 लाख से अधिक घरों का हुआ सर्वे

बताया गया कि पूरी प्रक्रिया इस बार तरह डिजिटल माध्यम से की गई, जिससे डेटा कलेक्शन अधिक सटीक और व्यवस्थित हो सके. पढ़ें पूरी खबर..

दिल्ली जनगणना 2026
दिल्ली जनगणना 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 15, 2026 at 8:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में जनगणना के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग एवं आवास गणना का काम पूरा हो चुका है. राजधानी में 55 लाख से अधिक घरों का सर्वे किया जा चुका है, जिनमें 76.63 लाख परिवार निवास करते हैं. अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 2.2 करोड़ लोगों को इस चरण में कवर किया गया है. हालांकि अंतिम रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है और विस्तृत आंकड़े डेटा कंपाइलेशन के बाद जारी किए जाएंगे.

16 मई से शुरू हुआ था घर-घर सर्वे

जनगणना-2026 के पहले चरण का कार्य 16 मई से शुरू हुआ था. इससे पहले 1 मई से 15 मई तक नागरिकों को सेल्फ एन्यूमरेशन का अवसर दिया गया था, जिसमें लोगों ने मोबाइल ऐप और ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कराई. इसके बाद 16 मई से 15 जून तक प्रशिक्षित गणनाकर्मी घर-घर जाकर जानकारी जुटाने में लगे. दिल्ली में इस काम के लिए 45 हजार से अधिक हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बनाए गए थे. प्रत्येक ब्लॉक में औसतन 150 से 200 घर शामिल किए गए. पूरी प्रक्रिया इस बार तरह डिजिटल माध्यम से की गई, जिससे डेटा कलेक्शन अधिक सटीक और व्यवस्थित हो सके.

4 हजार से अधिक गणनाकर्मियों ने संभाली जिम्मेदारी

पूर्वी दिल्ली के जिलाधिकारी अमोल श्रीवास्तव ने बताया कि जिले को 26 वार्ड के आधार पर 26 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था. प्रत्येक क्षेत्र में एक चार्ज अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिनकी निगरानी में जनगणना का काम हुआ. जिले में करीब 4,500 से 5,000 गणनाकर्मियों ने घर-घर जाकर जानकारी एकत्र की. उन्होंने बताया कि पूर्वी दिल्ली में 4101 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बनाए गए थे और सभी क्षेत्रों में सर्वे पूरा कर लिया गया है. अब इकट्ठा किए गए डेटा को संकलित किया जा रहा है, जिसके बाद विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी.

अमोल श्रीवास्तव, जिलाधिकारी, पूर्वी दिल्ली (ETV Bharat)

उत्तर-पूर्वी जिला सबसे अधिक आबादी वाला

प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, उत्तर-पूर्वी दिल्ली सबसे अधिक आबादी वाला जिला बनकर उभरा है. यहां 8.23 लाख से अधिक घरों का सर्वे किया गया है, जिनमें 6.30 लाख परिवार रहते हैं. जिले की अनुमानित आबादी 29 लाख से अधिक दर्ज की गई है. वहीं पुरानी दिल्ली सबसे कम आबादी वाला जिला रहा, जहां लगभग 2.95 लाख घरों को कवर किया गया है.

पूरी तरह डिजिटल है जनगणना-2026

जिलाधिकारी अमोल श्रीवास्तव ने बताया कि वर्ष 2011 के बाद पहली बार हो रही यह जनगणना पूरी तरह डिजिटल है. सभी जानकारियां मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज की गई हैं, जिससे आंकड़ों की गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित की जा सकेगी. डिजिटल प्रक्रिया से डेटा जुटाना अधिक पारदर्शी और सटीक हुआ है.

अगले साल शुरू होगा दूसरा चरण

जनगणना की प्रक्रिया दो चरणों में की जा रही है. पहला चरण हाउस लिस्टिंग एवं आवास गणना का था, जो अब पूरा हो चुका है. इसके बाद दूसरा चरण 'जनसंख्या गणना' का होगा, जिसकी शुरुआत अगले वर्ष जनवरी-फरवरी 2027 के आसपास होने की संभावना है. उन्होंने बताया कि इस चरण में प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत और सामाजिक-आर्थिक जानकारी जुटाई जाएगी. इसके आधार पर सरकार भविष्य की योजनाओं, संसाधनों के वितरण और विकास नीतियों को तैयार करेगी.

जनता और कर्मचारियों का जताया आभार

जिलाधिकारी अमोल श्रीवास्तव ने जनगणना काम में लगे अधिकारियों, स्कूल प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और गणनाकर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि सभी ने समन्वय के साथ काम किया, जिससे पूरी प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न हुई. उन्होंने कहा कि जितना सटीक और व्यापक डेटा एकत्र होगा, भविष्य में उतनी ही बेहतर नीतियां और योजनाएं बनाई जा सकेंगी.

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

दिल्ली जनगणना 2026
DELHI CENSUS FIRST PHASE COMPLETED
DELHI CENSUS 2026
DELHI DIGITAL CENSUS 2026
DELHI CENSUS 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.