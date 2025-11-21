ETV Bharat / state

दिल्ली विस्फोट केस को लेकर आगरा में कश्मीरियों की जांच; तलाशा जा रहा डाॅ. परवेज का कनेक्शन

आगरा: दिल्ली कार ब्लास्ट मामले के बाद आगरा के मंटोला में रहने वाले कश्मीरी युवकों से पुलिस ने पूछताछ की है. थाने पर बुलाकर उनका सत्यापन भी कराया गया है. पुलिस की कार्रवाई से इलाके में खलबली मच गई, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आया कि मामला क्या है? पुलिस ने जब जानकारी दी, तब लोगों ने राहत की सांस ली. आगरा के संस्थानों में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्र भी सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं.

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि एलआईयू के इनपुट पर पूरे शहर में सत्यापन कराया जा रहा है. एलआईयू से सूचना मिली थी कि मंटोला में कश्मीरी युवक रहते हैं. इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को नहीं थी. इसलिए, कश्मीर के सभी युवकों को गुरुवार को थाने पर बुलाया गया. उनसे पूछताछ की गई. यह पता किया गया कि किसी के खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं है. उनके प्रमाण-पत्र के आधार पर कश्मीर से भी जांच कराई जा रही है.

यह भी पता चला कि सभी युवक यहां पर सर्दियों में गर्म कपड़े बेचने के लिए वर्षों से आते रहे हैं. सर्दी से पहले वह आगरा में किराए पर मकान लेकर रहते हैं. हालांकि, पुलिस की कार्रवाई से पूरे इलाके में खलबली मची रही. कश्मीरियों को लेकर चर्चा होती रही.

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि कश्मीरी युवकों की प्रारंभिक छानबीन में कोई भी संदिग्ध नहीं मिला है. शहर के अन्य क्षेत्र में रहने वाले कश्मीरी युवकों का इसी तरह से सत्यापन किया जा रहा है.