दिल्ली ब्लास्ट; कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का फेमस अस्पताल से क्या संबंध? J&K पुलिस ने डॉक्टरों से पूछे 12 सवाल

दिल्ली कार विस्फोट मामले को लेकर J&K पुलिस ने सहारनपुर के फेमस अस्पताल के डॉक्टरों से पूछताछ की, डॉ.आदिल की यहां से हुई थी गिरफ्तारी.

सहारनपुर के फेमस अस्पताल के डॉक्टरों से बात करके निकली जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीम. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 10:35 AM IST

सहारनपुर: डॉक्टर्स टेरर मॉड्यूल के 5 आतंकियों की गिरफ्तारी और फिर दिल्ली के लाल किला पर कार विस्फोट के बाद से जांच एवं सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. IB समेत तमाम खुफिया और जांच एजेंसियों ने यूपी के सहारनपुर में डेरा डाला हुआ है. गुरुवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस के आईजी ताहिर सज्जाद भट्ट टीम के साथ सहारनपुर के फेमस अस्पताल पहुंचे. इसी अस्पताल में डॉ. आदिल काम करता था जो गिरफ्तार हो चुका है.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने डॉ. आदिल के सहयोगी डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ से पूछताछ की. इस दौरान IB समेत कई जांच एजेंसियों की टीम मौजूद रही. जांच एजेंसियों ने अपस्ताल के डॉक्टरों और स्टाफ से 12 सवाल पूछे. जांच एजेंसी के रडार पर वे डॉक्टर हैं जो आदिल की शादी में जम्मू कश्मीर गए थे. इस दौरान जांच टीम ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बारे में पूछताछ की. पूछा कि क्या उनका अस्पताल से कोई संबंध है.

सहारनपुर के फेमस अस्पताल के प्रबंधक मनोज मिश्रा ने मीडिया से की बात. (Video Credit; ETV Bharat)

जम्मू कश्मीर का रहने वाला डॉ. आदिल अहमद सहारनपुर के फेमस अस्पताल में तैनात था. उसने थाना कुतुबशेर इलाके के मानकमऊ में किराए पर मकान लिया हुआ था, जहां वह अकेला रहता था और रात में अक्सर उसके पास 8 लोग मिलने आते थे. जम्मू पुलिस ने 6 नवंबर की शाम को डॉ. आदिल को फेमस अस्पताल से गिरफ्तार किया था. आदिल से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए तो पुलिस और आईबी ने एक बार फिर सहारनपुर में छापेमारी की है.

फेमस अस्पताल के स्टाफ से अलग-अलग पूछे 12 सवाल: गुरुवार की दोपहर करीब दो बजे जम्मू के आईजी ताहिर सज्जाद भट्ट के नेतृत्व में IB की टीम फेमस मेडिकेयर अस्पताल पहुंची. जहां डॉक्टरों व अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की. अस्पताल प्रबंधक मनोज मिश्रा ने बताया कि टीम ने उनसे कुल 12 सवाल पूछे, जिनमें अस्पताल की फंडिंग, छात्रवृत्ति, नियुक्तियों और आस-पास की मस्जिदों व मदरसों के बारे में जानकारी ली.

डॉ. बाबर से सबसे ज्यादा देर पूछताछ: इस दौरान डॉ. आदिल के करीबी डॉ. बाबर से सबसे ज्यादा पूछताछ की गई. डॉ. बाबर समेत कई लोग डॉ. आदिल की शादी में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर गए थे. डॉ. बाबर ने बताया कि टीम ने उनसे डॉ. आदिल की नियुक्ति और उनकी नियुक्ति के लिए जिम्मेदार लोगों के बारे में जानकारी ली. टीम ने मानकमऊ स्थित डॉ. आदिल के घर का भी दौरा किया और आसपास के इलाके की तलाशी ली. आदिल के करीबी सहयोगियों से भी पूछताछ की गई.

डॉ. आदिल की शादी में कौन-कौन गया था: फेमस अस्पताल के प्रबंधक मनोज मिश्रा ने बताया कि टीम ने डॉ. बाबर, डॉ. असलम जैदी और डॉ. अताउर रहमान, जो डॉ. आदिल की शादी में शामिल हुए थे उन सबसे अलग-अलग पूछताछ की है. टीम डॉ. बाबर को अपनी कार तक ले गई और उनसे बात की. फिर उन्हें वापस अस्पताल में छोड़ दिया गया. वह फिलहाल पुलिस की निगरानी में हैं.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कांग्रेस सासंद इमरान मसूद के बारे में क्या पूछा: फेमस मेडिकेयर अस्पताल के प्रबंधक मनोज मिश्रा ने बताया कि लगभग 12 सवाल पूछे गए. एक सवाल सांसद इमरान मसूद से भी जुड़ा था. इसमें पूछा गया कि अस्पताल से उनका क्या संबंध है? बताया गया कि जहां तक हमें पता है, वह पहले अस्पताल में साझेदार थे. जब से हमने कार्यभार संभाला है, हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. हमारा अनुबंध फैजान शेख के साथ है. हमारे पास सभी अधिकार हैं. डॉ. आदिल से जुड़े कुछ दस्तावेज भी मांगे गए थे, जो हमने उपलब्ध करा दिए.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फेमस अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज भी देखे: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने डॉ. बाबर के साथ मिलकर अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की. उन्होंने फुटेज में डॉ. आदिल के आने-जाने का समय भी देखा. बताया जा रहा है कि टीम को कुछ महत्वपूर्ण फुटेज भी मिले हैं.

ATS ने डॉ. आदिल के करीबी को उठाया: सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एटीएस ने डॉ. आदिल के एक करीबी सहयोगी को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है, जिससे एक गुप्त स्थान पर पूछताछ की जा रही है. उसे डॉ. आदिल का विश्वासपात्र बताया जा रहा है. हालाँकि स्थानीय स्तर पर कोई भी अधिकारी एटीएस की कार्रवाई पर टिप्पणी करने को तैयार नहीं है.

डॉ. आदिल ने जैश-ए-मोहम्मद के जम्मू-कश्मीर में लगाए थे पोस्टर: सहारनपुर के फेमस हॉस्पिटल में नौकरी करने आए डॉ. आदिल जो कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाते हुए जांच एजेंसी के रडार पर आए थे. दिल्ली में हुए ब्लास्ट के मामले में जुड़ती कड़ियों को लेकर जांच एजेंसियों ने सहारनपुर में डेरा डाला हुआ है.

