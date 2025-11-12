ETV Bharat / state

दिल्ली कार विस्फोट: i20 के साथ अब एक और कार की तलाश में पुलिस, चौकियों पर अलर्ट

दिल्ली पुलिस की तरफ से पांच टीमों को कार की तलाश के लिए लगाया गया है. साथ ही अन्य राज्य भी अलर्ट पर हैं.

दिल्ली कार विस्फोट मामला
दिल्ली कार विस्फोट मामला (ANI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 12, 2025 at 5:16 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में एक नया मोड़ आ गया है. दरअसल, सामने आया है कि संदिग्धों के पास एक अन्य कार भी थी. पुलिस ने सभी पुलिस थानों, पुलिस चौकियों और सीमा चौकियों को लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार की तलाश के लिए अलर्ट कर दिया गया है. जांच के दौरान पता चला है कि संदिग्धों के पास हुंडई i20 के अलावा एक और कार भी थी. दिल्ली पुलिस की 5 टीमें कार की तलाश कर रही हैं. उत्तर प्रदेश और हरियाणा की पुलिस को भी लाल रंग की कार के बारे में अलर्ट कर दिया गया है.

जानकारी के अनुसार, लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार दिल्ली विस्फोट मामले के मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर उन नबी के नाम पर पंजीकृत है. कार का पंजीकरण विवरण सभी सीमावर्ती इकाइयों को भेज दिया गया है और कार की तलाश तेज करने के लिए यह जानकारी उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस के साथ भी साझा की गई है. इस वाहन का इस्तेमाल उमर द्वारा टोही गतिविधियों के लिए किए जाने का संदेह है.

इससे पहले मामले में स्पेशल सेल ने लाल किला विस्फोट मामले में फरीदाबाद के एक कार डीलर को हिरासत में लिया है. इसके अलावा दिल्ली एवं आसपास के राज्यों के सभी सेकेंड हैंड कार डीलरों को हाल में हुई वाहनों की बिक्री का विवरण साझा करने का निर्देश भी दिया है. साथ ही ऐसे कार डीलरों को सलाह दी गई कि वे उचित बिक्री-खरीद रिकॉर्ड बनाए रखें और कोई भी वाहन सौंपने से पहले खरीदार के आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और पते के प्रमाण जैसे प्रमाणों की पुष्टि करें.

