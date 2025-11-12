ETV Bharat / state

दिल्ली कार विस्फोट: i20 के साथ अब एक और कार की तलाश में पुलिस, चौकियों पर अलर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में एक नया मोड़ आ गया है. दरअसल, सामने आया है कि संदिग्धों के पास एक अन्य कार भी थी. पुलिस ने सभी पुलिस थानों, पुलिस चौकियों और सीमा चौकियों को लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार की तलाश के लिए अलर्ट कर दिया गया है. जांच के दौरान पता चला है कि संदिग्धों के पास हुंडई i20 के अलावा एक और कार भी थी. दिल्ली पुलिस की 5 टीमें कार की तलाश कर रही हैं. उत्तर प्रदेश और हरियाणा की पुलिस को भी लाल रंग की कार के बारे में अलर्ट कर दिया गया है.

जानकारी के अनुसार, लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार दिल्ली विस्फोट मामले के मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर उन नबी के नाम पर पंजीकृत है. कार का पंजीकरण विवरण सभी सीमावर्ती इकाइयों को भेज दिया गया है और कार की तलाश तेज करने के लिए यह जानकारी उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस के साथ भी साझा की गई है. इस वाहन का इस्तेमाल उमर द्वारा टोही गतिविधियों के लिए किए जाने का संदेह है.