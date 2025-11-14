Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

दिल्ली कार विस्फोट केस; आगरा सेंट्रल जेल में बंद 50 पाकिस्तानी कैदियों के नहाने-टहलने का समय घटा, निगरानी बढ़ी

डॉ. शाहीन के भाई डॉ. परवेज अंसारी ने आगरा से किया था एमडी, फिर वहीं की थी नौकरी, अब जांच एजेंसियां कर रहीं पड़ताल.

Etv Bharat
आगरा सेंट्रल जेल में बंद 50 पाकिस्तानी कैदियों के नहाने-टहलने का समय घटा. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 11:14 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: देश की राजधानी दिल्ली में कार धमाके की आतंकी घटना से यूपी में हाई अलर्ट है. ताजनगरी आगरा में हाई अलर्ट को लेकर ताजमहल, आगरा किला समेत अन्य स्मारकों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही सेंट्रल जेल सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई गई है. जिसकी वजह सेंट्रल जेल में पाकिस्तान व पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) के 28 आतंकी और जम्मू-कश्मीर के 22 नागरिकों का बंद होना है.

इन बंदियों की सीसीटीवी कैमरे से त्रिस्तरीय निगरानी हो रही है. इसके साथ ही आगरा सेंट्रल जेल प्रशासन ने अब इनके हाई सिक्योरिटी बैरक से बाहर आने का समय आधा कर दिया है. इसके साथ ही दिल्ली धमाके के बाद धरे गए डॉ. परवेज अंसारी और उसकी बहन डॉ. शाहीन अंसारी के आगरा कनेक्शन की जांच एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं.

अक्तूबर 2021 में जम्मू-कश्मीर में गिरफ्तार किए गए लोगों के साथ पाकिस्तानी और पीओके के आतंकियों को केंद्रीय कारागार में भेजा गया था. तब कई खेप में जम्मू कश्मीर से बंदी यूपी की अलग-अलग जेलों में आए थे. आगरा सेंट्रल जेल में तब 100 से अधिक बंदी आए थे.

सबसे अधिक जम्मू कश्मीर के बंदी आगरा की सेंट्रल जेल में आए. जिसमें कई बंदी रिहा हो गए तो कई की जमानत भी हो गई. आगरा सेंट्रल जेल में अभी भी 50 ऐसे बंदी हैं, जो जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और पीओके से हैं. इनको हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया हैं.

बंदियों के छूटने की प्रक्रिया लंबी: आगरा सेंट्रल जेल में जम्मू कश्मीर के कई ऐसे बंदी हैं, जिन्हें जम्मू-कश्मीर में जमानत भी मिल चुकी है. मगर, अभी आगरा की सेंट्रल जेल में हैं. इसकी वजह ऐसे बंदियों की जेल से रिहा होने की प्रक्रिया का लंबा होना है. प्रक्रिया में कई माह लग जाते हैं.

जमानत का आदेश मिलने पर बंदी की जानकारी जम्मू-कश्मीर प्रशासन को दी जाती है. बंदी छोड़ने के लिए प्रशासन से एनओसी लेना, एडीजी सीआईडी से जानकारी आना, उसके खिलाफ किसी और थाने में मुकदमा दर्ज होना, किसी मामले में वांछित होना जैसे कई बिंदु हैं. जिसकी वजह से प्रक्रिया लंबी है.

कैदियों के नहाने-टहलने का समय घटा: आगरा सेंट्रल जेल के रास्तों पर पुलिस के साथ पीएसी भी लगी है. दिल्ली विस्फोट की घटना के बाद जेल में बंद पाकिस्तानी, पीओके और जम्मू कश्मीर के बंदियों पर खास निगाह रखी जा रही है. जेल की हाई सिक्योरिटी 4 बैरक में ये सभी बंदी रखे गए हैं.

दिल्ली धमाकों से पहले तक इन बंदियों को सुबह-शाम 2-2 घंटे के लिए बैरक से निकलकर बरामदे में नहाने और टहलने की अनुमति थी. अब ये समय कम कर दिया गया है. अब 1-1 घंटे ही ये बंदी बाहर आ सकेंगे. बैरक से लेकर बरामदे तक सीसीटीवी कैमरों से लैस हैं.

वीडियोग्राफी-वॉयस रिकार्डिंग भी: आगरा की सेंट्रल जेल के वरिष्ठ अधीक्षक ओपी कटियार ने बताया कि केंद्रीय कारागार में जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान के बंदियों से मुलाकात करने आने वालों का सत्यापन किया जाता है. मुलाकाती का सत्यापन संबंधित जिले और प्रशासन से कराया जाता है.

सत्यापन के बाद मुलाकात कराई जाती है. इसके साथ ही वीडियोग्राफी होती है. एलआईयू के इंस्पेक्टर भी इस दौरान मौजूद रहते हैं. वीडियोग्राफी के साथ ही वॉयस रिकार्डिंग भी होती है. इसकी पूरी जांच अधिकारी करते हैं. मुलाकात करने वाला अन्य भाषा में भी बात करता है तो ये भी पता चल जाता है.

हाई सिक्योरिटी बैरक में 50 बंदी: आगरा सेंट्रल जेल के वरिष्ठ अधीक्षक ओपी कटियार ने बताया कि केंद्रीय कारागार में अभी पाकिस्तान और पीओके के 28 बंदी और जम्मू कश्मीर के 22 बंदी हैं. सभी पर नजर रखी जा रही है. इन बंदियों के लिए एक कंट्रोल रूम बना है. जिससे जेलर और उनके कार्यालय में भी बड़ी स्क्रीन पर फुटेज देखे जाते हैं.

डॉ. परवेज और डॉ. शाहीन का आगरा कनेक्शन खंगाल रहीं टीमें: डॉ. परवेज अंसारी ने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से एमडी की थी. डॉ. परवेज अंसारी ने एमडी मेडिसिन में प्रवेश लिया था. उसकी 2015 में एमडी पूरी हुई थी. इसके बाद छह माह तक डॉ. परवेज अंसारी ने एसएनएमसी में सीनियर रेजिडेंट पद पर सेवाएं दीं. इस दौरान एमबीबीएस और पीजी की पढ़ाई करने वाले तमाम स्टूडेंट के संपर्क में रहा था.

ऐसे में एटीएस ने डॉ. परवेज अंसारी को लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सन 2009 से 2016 तक जूनियर डॉक्टर्स की डिटेल्स मांगी है. इसके साथ ही डॉ. परवेज अंसारी कहां पर किराए पर रहा था. किससे मिलता था. कौन उससे मिलने आता था. उसकी बहन डॉ. शाहीन अंसारी के आगरा कनेक्शन को भी एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसी खंगाल रही हैं.

ये भी पढ़ेंः दिल्ली ब्लास्ट; कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का फेमस अस्पताल से क्या संबंध? J&K पुलिस ने डॉक्टरों से पूछे 12 सवाल

TAGGED:

AGRA NEWS
दिल्ली कार विस्फोट केस
AGRA CENTRAL JAIL
PAKISTANI PRISONERS IN INDIA
DELHI CAR BLAST CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

यूपी में 40 गांवों के 4112 लोगों पर क्यों दर्ज हुए चुन-चुनकर मुकदमे, जानिए थारू समुदाय का क्या है गुनाह?

जब बारिश बिगाड़े राह, तपस्या दिखाए नई राह; यूपी की 11वीं की छात्रा की ये छोटी सी तकनीक, बड़े हादसों का करेगी अंत

यूपी में योगी सरकार ला रही एग्रीगेटर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी इतनी छूट, जानिए नियम-शर्ते

यूपी का सबसे महंगा मुर्गा कड़कनाथ, कीमत दोगुनी-खूबियां 4 गुनी; डिमांड आसमानी...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.