दिल्ली कार विस्फोट केस; आगरा सेंट्रल जेल में बंद 50 पाकिस्तानी कैदियों के नहाने-टहलने का समय घटा, निगरानी बढ़ी

आगरा सेंट्रल जेल में बंद 50 पाकिस्तानी कैदियों के नहाने-टहलने का समय घटा. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

आगरा: देश की राजधानी दिल्ली में कार धमाके की आतंकी घटना से यूपी में हाई अलर्ट है. ताजनगरी आगरा में हाई अलर्ट को लेकर ताजमहल, आगरा किला समेत अन्य स्मारकों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही सेंट्रल जेल सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई गई है. जिसकी वजह सेंट्रल जेल में पाकिस्तान व पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) के 28 आतंकी और जम्मू-कश्मीर के 22 नागरिकों का बंद होना है. इन बंदियों की सीसीटीवी कैमरे से त्रिस्तरीय निगरानी हो रही है. इसके साथ ही आगरा सेंट्रल जेल प्रशासन ने अब इनके हाई सिक्योरिटी बैरक से बाहर आने का समय आधा कर दिया है. इसके साथ ही दिल्ली धमाके के बाद धरे गए डॉ. परवेज अंसारी और उसकी बहन डॉ. शाहीन अंसारी के आगरा कनेक्शन की जांच एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं. अक्तूबर 2021 में जम्मू-कश्मीर में गिरफ्तार किए गए लोगों के साथ पाकिस्तानी और पीओके के आतंकियों को केंद्रीय कारागार में भेजा गया था. तब कई खेप में जम्मू कश्मीर से बंदी यूपी की अलग-अलग जेलों में आए थे. आगरा सेंट्रल जेल में तब 100 से अधिक बंदी आए थे. सबसे अधिक जम्मू कश्मीर के बंदी आगरा की सेंट्रल जेल में आए. जिसमें कई बंदी रिहा हो गए तो कई की जमानत भी हो गई. आगरा सेंट्रल जेल में अभी भी 50 ऐसे बंदी हैं, जो जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और पीओके से हैं. इनको हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया हैं. बंदियों के छूटने की प्रक्रिया लंबी: आगरा सेंट्रल जेल में जम्मू कश्मीर के कई ऐसे बंदी हैं, जिन्हें जम्मू-कश्मीर में जमानत भी मिल चुकी है. मगर, अभी आगरा की सेंट्रल जेल में हैं. इसकी वजह ऐसे बंदियों की जेल से रिहा होने की प्रक्रिया का लंबा होना है. प्रक्रिया में कई माह लग जाते हैं. जमानत का आदेश मिलने पर बंदी की जानकारी जम्मू-कश्मीर प्रशासन को दी जाती है. बंदी छोड़ने के लिए प्रशासन से एनओसी लेना, एडीजी सीआईडी से जानकारी आना, उसके खिलाफ किसी और थाने में मुकदमा दर्ज होना, किसी मामले में वांछित होना जैसे कई बिंदु हैं. जिसकी वजह से प्रक्रिया लंबी है. कैदियों के नहाने-टहलने का समय घटा: आगरा सेंट्रल जेल के रास्तों पर पुलिस के साथ पीएसी भी लगी है. दिल्ली विस्फोट की घटना के बाद जेल में बंद पाकिस्तानी, पीओके और जम्मू कश्मीर के बंदियों पर खास निगाह रखी जा रही है. जेल की हाई सिक्योरिटी 4 बैरक में ये सभी बंदी रखे गए हैं.