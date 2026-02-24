ETV Bharat / state

दिल्ली कैबिनेट का बड़ा फैसला: 5.5 लाख विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों को अब 'आयुष्मान' का कवच

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिल्ली के कमजोर और जरूरतमंद लोगों को इलाज पाने का हक देने वाला संकल्प है.

दिल्ली कैबिनेट का बड़ा फैसला
दिल्ली कैबिनेट का बड़ा फैसला (ETV Bharat)
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के स्वास्थ्य ढांचे को समावेशी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में सरकार ने निर्णय लिया है कि अब दिल्ली सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाली सभी विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (आयुष्मान भारत) के दायरे में लाया जाएगा. इस फैसले से दिल्ली के लगभग 5.5 लाख परिवारों को सीधे तौर पर स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी मिलेगी.

कैबिनेट का बड़ा फैसला: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर मुहर लगाई गई. मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में विधवा पेंशन प्राप्त करने वाली 3,96,615 महिलाएं और दिव्यांग पेंशन पाने वाले 1,31,515 लाभार्थी अब इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा, 'यह निर्णय केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि दिल्ली के कमजोर और जरूरतमंद नागरिकों को सम्मान के साथ जीने और इलाज पाने का हक देने वाला संकल्प है.'

कोई भी गरीब इलाज से न रहे वंचित: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार का संकल्प 'सबका साथ, सबका विकास' के विजन को धरातल पर उतारना है. उन्होंने कहा कि अब तक योजना का लाभ अंत्योदय अन्न योजना (AAY), प्राथमिकता श्रेणी (PRS) और 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मिल रहा था. इसके अलावा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इसमें शामिल किया गया था, लेकिन अब विधवाओं और दिव्यांगों को जोड़कर दिल्ली ने स्वास्थ्य सुरक्षा का एक अभूतपूर्व घेरा तैयार कर लिया है.

दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकल्याणकारी सोच का विस्तार बताया. उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है और दिल्ली सरकार इसे हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने जोर देकर कहा कि 208 अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी गरीब व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण इलाज के लिए भटकना न पड़े.

