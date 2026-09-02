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दिल्ली कैबिनेट ने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026’ को दी मंजूरी, सिंगल विंडो से मिलेंगी सभी अनुमतियां

दिल्ली में व्यापारिक गतिविधियों को बेहद सरल, तेज, पारदर्शी और किफायती बनाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल को दी गई औपचारिक मंजूरी

दिल्ली कैबिनेट ने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026’ को दी मंजूरी
दिल्ली कैबिनेट ने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026’ को दी मंजूरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 2, 2026 at 5:24 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी में व्यापारिक गतिविधियों को बेहद सरल, तेज, पारदर्शी और किफायती बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026’ के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है. इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को लाइसेंस, पंजीकरण और विभिन्न स्वीकृतियां हासिल करने में पेश आने वाली कागजी बाधाओं और लंबी प्रक्रियाओं से पूरी तरह मुक्ति दिलाना है.

अब सिंगल विंडो सिस्टम से मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद कारोबारियों को अलग-अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. बिल के तहत एक एकीकृत ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ (एकल खिडकी प्रणाली) स्थापित की जाएगी. इसके जरिए कारोबारी एक ही ऑनलाइन पोर्टल पर भवन नक्शे, अग्निशमन एनओसी, प्रदूषण नियंत्रण, तथा पानी, सीवर व बिजली कनेक्शन जैसे तमाम जरूरी आवेदन और स्वीकृतियां आसानी से प्राप्त कर सकेंगे. इस पूरी प्रक्रिया के संचालन के लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है.

दिल्ली कैबिनेट ने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026’ को दी मंजूरी
दिल्ली कैबिनेट ने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026’ को दी मंजूरी (ETV Bharat)

कम जोखिम वाले व्यवसायों के लिए स्व-घोषणा और स्वतः मंजूरी

सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए बिल की अनुसूची-3 में शामिल कम जोखिम वाली गतिविधियों के लिए 'स्व-घोषणा' (सेल्फ-डिक्लेरेशन) के आधार पर काम शुरू करने का प्रावधान किया है. कई मामलों में आवेदन करते ही लाइसेंस या अनुमति मिल जाएगी. इसके अलावा, जिन मामलों में समय-सीमा तय होगी, यदि उस अवधि के भीतर अधिकारी निर्णय नहीं लेते हैं, तो उसे स्वतः ही वैधानिक मंजूरी मान लिया जाएगा.

दोहरे पंजीकरण और बार-बार दस्तावेज देने से मुक्ति

कैबिनेट के इस फैसले से व्यापारियों पर अनुपालन का बोझ काफी कम होगा. जो उद्यम पहले से जीएसटी, एफएसएसएआई, एमएसएमई या श्रम संहिताओं के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें अब अलग से ट्रेड लाइसेंस या दुकान एवं प्रतिष्ठान पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी. साथ ही, 'एक बार जानकारी' के सिद्धांत के तहत यदि कोई दस्तावेज पहले से सरकार के पास मौजूद है, तो उसे दोबारा नहीं मांगा जाएगा. नया उद्यम शुरू होने के शुरुआती तीन साल तक सामान्य निरीक्षण भी नहीं किया जाएगा.

नकारात्मक सूची के आधार पर कारोबार की स्वतंत्रता

सरकार ने ‘नेगेटिव लिस्ट’ आधारित व्यवस्था अपनाई है, जिसका सीधा मतलब है कि जो गतिविधि प्रतिबंधित सूची में नहीं है, वह स्वतः अनुमत होगी. जानकारों का मानना है कि इस क्रांतिकारी कानून से राजधानी में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और दिल्ली देश के सबसे अधिक व्यापार-अनुकूल राज्यों की श्रेणी में मजबूती से उभरेगी. कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस महत्वपूर्ण बिल को अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा जा रहा है.

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