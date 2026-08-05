ETV Bharat / state

दिल्ली में कारोबार होगा आसान: 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल- 2026' के मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी, 3 साल तक नो रूटीन इंस्पेक्शन

सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ‘दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल के मसौदे पर मुहर लगा दी है.

दिल्ली कैबिनेट की बैठक
दिल्ली कैबिनेट की बैठक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 5, 2026 at 12:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में व्यापार को सरल, पारदर्शी और सुगम बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ‘दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026’ के मसौदे पर मुहर लगा दी गई. इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य दिल्ली को देश में उद्यम स्थापित करने और संचालित करने के लिए सबसे बेहतरीन और अनुकूल स्थान बनाना है. सरकार का स्पष्ट मानना है कि कारोबारियों का समय सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने में नहीं, बल्कि अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में लगना चाहिए.

कम जोखिम वाले उद्योगों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन

व्यापारियों को राहत देते हुए सरकार ने कम जोखिम वाली गतिविधियों के लिए ‘सेल्फ सर्टिफिकेशन’ की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत अग्नि सुरक्षा, भवन योजना स्वीकृति और लो-टेंशन बिजली कनेक्शन जैसी प्रक्रियाएं खुद के घोषणा पत्र के आधार पर पूरी हो सकेंगी. साथ ही, नए पंजीकरण के बाद सामान्य परिस्थितियों में तीन वर्षों तक किसी भी प्रकार का नियमित निरीक्षण नहीं किया जाएगा, जिससे इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिलेगी. केवल गंभीर शिकायत मिलने पर ही जांच की अनुमति होगी. जिन उद्यमों के पास पहले से जीएसटी, एफएसएसएआई या लेबर कोड्स के पंजीकरण हैं, उन्हें अलग से ट्रेड या हेल्थ लाइसेंस लेने की बाध्यता से भी छूट मिलेगी.

दिल्ली में दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल पर लगी मुहर
दिल्ली में दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल पर लगी मुहर (ETV Bharat)

सिंगल विंडो सिस्टम और डीम्ड अप्रूवल की सौगात

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस प्रस्तावित कानून के तहत कारोबार से जुड़ी विभिन्न मंजूरियों, पंजीकरण, लाइसेंस और एनओसी के लिए अब अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित की जाएगी, जिसके तहत एक ही ऑनलाइन पोर्टल पर सभी व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध होंगी.

इस पोर्टल के माध्यम से भवन निर्माण स्वीकृति, फैक्टरी लाइसेंस, फायर क्लीयरेंस, बिजली-पानी के कनेक्शन और सहकारी समितियों के पंजीकरण जैसी कई सेवाएं तय समय-सीमा के भीतर मिल सकेंगी. इस पूरी व्यवस्था के संचालन की मुख्य जिम्मेदारी डीएसआईआईडीसी को सौंपी गई है, जो आवेदन से लेकर अंतिम स्वीकृति तक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी.

इसके अलावा, कानून की सबसे बड़ी विशेषता डीम्ड अप्रूवल होगी. यदि कोई सक्षम प्राधिकारी तय समय-सीमा के भीतर किसी आवेदन पर फैसला नहीं लेता है, तो वह अनुमति स्वतः स्वीकृत मान ली जाएगी और आवेदक ऑनलाइन पोर्टल से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेगा. इससे फाइलों के लंबित रहने और दफ्तरों की लेट-लतीफी पर अंकुश लगेगा.

दिल्ली में कारोबार करना होगा आसान
दिल्ली में कारोबार करना होगा आसान (ETV Bharat)

रोजगार के नए अवसरों को मिलेगा बढ़ावा

सरकार की इस नीति से दिल्ली में नए निवेश को भारी बढ़ावा मिलेगा, उद्योगों का विस्तार होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. औद्योगिक क्षेत्रों में विकास नियंत्रण प्रतिबंधों को भी सरल बनाया जाएगा ताकि फैक्ट्रियों और उद्योगों के विस्तार में कोई बाधा न आए. कैबिनेट की इस बैठक के बाद अब इस विधेयक को आवश्यक अनुमोदन के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे अंतिम कार्रवाई हेतु गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DELHI GOVERNMENT CABINET
DELHI CM REKHA GUPTA
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026
DELHI EASE OF DOING BUSINESS BILL
EASE OF DOING BUSINESS BILL 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.