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दिल्ली में युवाओं और स्टार्टअप्स को पंख देने के लिए ‘गो-दिल्ली फाउंडेशन’ के गठन को मंजूरी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ‘गो-दिल्ली फाउंडेशन’ की स्थापना को स्वीकृति दी गई है. इस पहल का उद्देश्य राजधानी में स्टार्टअप, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं, शोधकर्ताओं और उद्यमियों को अपने विचारों को व्यावहारिक उत्पादों और सफल उद्यमों में बदलने के लिए एकीकृत सहयोग उपलब्ध कराना है. सरकार ने फाउंडेशन के लिए 50 करोड़ रुपये की प्रारंभिक बजट राशि देने की प्रतिबद्धता भी जताई है.

मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार का यह कदम दिल्ली की मौजूदा उद्यमशीलता क्षमता, शैक्षणिक संस्थानों और शोध सुविधाओं को आपस में जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण है. दिल्ली में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) से मान्यता प्राप्त करीब 21 हजार स्टार्टअप हैं. ‘गो-दिल्ली फाउंडेशन’ के माध्यम से इन क्षमताओं को एक साझा मंच पर लाकर नए उद्यमों के विकास, निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया जाएगा.