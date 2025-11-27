ETV Bharat / state

50 लाख बीमा क्लेम के लिए पुतले का कर रहे थे अंतिम संस्कार, श्मशान घाट से दो बिजनेसमैन गिरफ्तार

हापुड़ में चौंकाने वाला खुलासा, नौकर के भाई का आधार-पैन कार्ड लेकर कराया था बीमा, मृत घोषित करने के लिए रची थी साजिश

पुतले का कर रहे थे अंतिम संस्कार
पुतले का कर रहे थे अंतिम संस्कार (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 6:50 PM IST

Updated : November 27, 2025 at 8:02 PM IST

हापुड़ : अभी तक तो आपने बीमे के पैसों के लिए अपनों की हत्या करने के मामले सुने होंगे. लेकिन जिले में बीमा राशि के लिए एक ऐसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे. शातिरों ने सस्पेंस फिल्म की तरह पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन फेल हो गया.

ब्रजघाट पर अंतिम संस्कार करने पहुंचे थेः जिले के गढ़ कोतवाली क्षेत्र के तीर्थ नगरी ब्रजघाट में गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई. जब अंतिम संस्कार के लिए लाये गये शव की जगह प्लास्टिक का पुतला निकला. दाह संस्कार की तैयारी पूरी हो चुकी थी. तभी शक होने पर घाट पर मौजूद लोगों ने कपड़ा उठाकर देखा तो पुतला निकला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची तो कार के अंदर दो और डमी मिलीं. पुलिस ने मौके से दो लोगों हिरासत में ले लिया है.

पहले पुलिस को किया गुमराहः हापुड़ पुलिस के अनुसार, दिल्ली के रहने वाले कपड़ा कारोबारी कमल सोमानी और आशीष खुराना गुरुवार को प्रयागराज निवासी एक शव कार में अंतिम संस्कार के लिए ब्रजघाट पहुंचे थे. जब अंतिम संस्कार के लिए बॉडी को गाड़ी से बाहर निकाला तो पुतला था. पुलिस ने जब दोनों से पुतले के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि शव उन्हें एक निजी अस्पताल के स्टाफ ने सील करके दिया था, लेकिन यहां देखा तो पुतला था. पुलिस ने दोनों लोगों से कड़ाई से पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ.

शव की जगह प्लास्टिक का पुतला निकला (Video credit: ETV Bharat)

एक साल पहले करवाया था इंश्योरेंसः कमल सोमानी ने बताया कि उसके ऊपर 50 लाख का कर्जा है, जिसको लेकर वह काफी दिनों से परेशान है. कर्ज चुकाने के लिये योजना बनाई थी. इसी योजना के तहत उसके कपड़े के दुकान पर काम करने वाले अंशुल का आधारकार्ड व पैनकार्ड किसी काम के बहाने ले लिये थे. जिनका उपयोग करके अंशुल के नाम से एक वर्ष पूर्व टाटा एआई का इंश्योरेंस करवाया था. जिसकी किस्त मैं नियमित तौर पर भर रहा था.

इसी योजना के तहत अंशुल का पुतला लेकर शमशान घाट ब्रजघाट अंतिम संस्कार के लिये आया था. जिससे अंतिम संस्कार के बाद अंशुल का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर इंश्योरेंस का लाभ ले सकूं. जिसके बाद पुलिस ने कमल के मोबाइल से अंशुल से वीडियो काॅल पर बातचीत की. अंशुल ने बताया कि वह कुछ दिनों से अपने स्थायी निवास प्रयागराज में है और पूरी तरह सुरक्षित है.

दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत मेंः गढ़ सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि बीमा राशि के लालच में डमी का अंतिम संस्कार करने आए दिल्ली के दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. अंशुल नाम का व्यक्ति जिंदा है. आरोपी कमल ने पचास लाख का इंश्योरेंस लेने के लिए ये साजिश रची थी. पुलिस कमल सहित दो आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है.

Last Updated : November 27, 2025 at 8:02 PM IST

