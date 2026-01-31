हापुड़ में दिल्ली के व्यापारी से 64 लाख की लूट; स्कूटी से आए थे तीन बदमाश, पुलिस की आठ टीमें लगाई गईं
एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. बदमाशों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 9:37 PM IST
हापुड़ : जिले के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में शनिवार शाम को कारोबारी से करीब 64 लाख रुपये लूट का मामला सामने आया है. कारोबारी का आरोप है कि बदमाशों ने फ्लाईओवर पर लूट की घटना को अंजाम दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आठ टीमें लूट के खुलासे में लगाई गई हैं.
राजस्थान के सीकर क्षेत्र निवासी राकेश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह हापुड़ से दिल्ली की ओर मोटरसाइकिल से जा रहा था. उसके पास एक बैग में 64 लाख रुपये की नकदी थी, जो उसने हापुड़ के एक बैंक से निकाली थी.
राकेश ने बताया कि गेहूं, चावल व खल से जुड़े कारोबार के सिलसिले में यह रकम लेकर जा रहा था. पीड़ित के अनुसार, जैसे ही वह फ्लाईओवर पर पहुंचा स्कूटी पर सवार तीन युवकों ने उसे ओवरटेक कर घेर लिया.
आरोप है कि बदमाशों ने पिस्तौल तानकर उसे रोक लिया और खौफ का माहौल बनाते हुए बैग से पूरी नकदी निकाल ली. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों में अफरा-तफरी मच गई.
एडीजी मेरठ भानु भास्कर, डीआईजी कलानिधि नैथानी और एसपी हापुड़ कुंवर ज्ञानंजय सिंह मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया और अधीनस्थों को सख्त निर्देश दिए. पुलिस ने आसपास लगे कैमरों की जांच शुरू कर दी है.
एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि घटना बेहद गंभीर है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और बदमाशों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है ताकि दोबारा ऐसी वारदात न हो, फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जनपद की आठ टीम कार्य में जुटी हुई है.
उन्होंने बताया कि मौके पर एडीजी रेंज, एएसपी हापुड़ और एसपी हापुड़ पूरी टीम मौजूद है. जानकारी मिली है कि दिल्ली के व्यापारी हैं. बैंक से अपने ग्राहक और जुड़े हुए लोगों के लिए पैसे लेकर जा रहे थे. स्कूटी सवार तीन लोग आए और हथियार दिखाकर व्यापारी से पैसे लेकर चले गए.
इस मामले में हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर सभी जगह नाकाबंदी चल रही है. बहुत जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा. 64 लाख रुपये की लूट हुई है. दो महीने पहले जो लूट हुई थी, उसमें 100% रिकवरी कर ली गई थी. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. जल्दी ही डिटेल मिल जाएगी. उन्होंने बताया कि लगभग आठ टीमें इस पर काम कर रही हैं. बुलंदशहर की छह टीमों के साथ-साथ अन्य जनपदों की टीम भी इस पर काम कर रही हैं.
यह भी पढ़ें : फिरोजाबाद से दो लुटेरे गिरफ्तार; कार, मोबाइल फोन और नकदी के साथ तमंचा, कारतूस बरामद