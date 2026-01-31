ETV Bharat / state

हापुड़ में दिल्ली के व्यापारी से 64 लाख की लूट; स्कूटी से आए थे तीन बदमाश, पुलिस की आठ टीमें लगाई गईं

मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारी. ( Photo credit: ETV Bharat )

हापुड़ : जिले के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में शनिवार शाम को कारोबारी से करीब 64 लाख रुपये लूट का मामला सामने आया है. कारोबारी का आरोप है कि बदमाशों ने फ्लाईओवर पर लूट की घटना को अंजाम दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आठ टीमें लूट के खुलासे में लगाई गई हैं. राजस्थान के सीकर क्षेत्र निवासी राकेश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह हापुड़ से दिल्ली की ओर मोटरसाइकिल से जा रहा था. उसके पास एक बैग में 64 लाख रुपये की नकदी थी, जो उसने हापुड़ के एक बैंक से निकाली थी. एडीजी भानु भास्कर ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) राकेश ने बताया कि गेहूं, चावल व खल से जुड़े कारोबार के सिलसिले में यह रकम लेकर जा रहा था. पीड़ित के अनुसार, जैसे ही वह फ्लाईओवर पर पहुंचा स्कूटी पर सवार तीन युवकों ने उसे ओवरटेक कर घेर लिया. आरोप है कि बदमाशों ने पिस्तौल तानकर उसे रोक लिया और खौफ का माहौल बनाते हुए बैग से पूरी नकदी निकाल ली. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों में अफरा-तफरी मच गई.