अपनी कार से दुनिया घूमने का जुनून, 87 देश की यात्रा कर चुके हैं अमरजीत चावला
दिल्ली के व्यापारी अमरजीत चावला SUV कार से कर रहे दुनिया की सैर, 87 देश का कर चुके सफर, नर्मदा का जल लेने पहुंचे जबलपुर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 7:54 PM IST
जबलपुर: भारत में कार या एसयूवी से सफर करने वाले अपने कई देखे होंगे, लेकिन दिल्ली के अमरजीत चावला की बात कुछ अलग है. उन्होंने अपनी एसयूवी से एक दो नहीं बल्कि 87 देश का सफर पूरा किया है. अमरजीत का कहना है कि अभी यात्रा बाकी है. अभी दुनिया के पूरे 200 देश अपनी कार से घूमना चाहते हैं. इनके साथ ही लंदन में वसुदेव कुटुंबकम के उद्देश्य से एक कार्यक्रम कर रहे हैं. जिसके तहत भारत की तमाम नदियों का जल लंदन ले जाएंगे. जबलपुर में वे इसी सिलसिले में कार्यक्रम करने के लिए पहुंचे हैं.
दिल्ली के अमरजीत ने कार से किया 87 देशों का सफर
अमरजीत चावला दिल्ली के एक व्यापारी हैं. वे गुरुवार को जबलपुर पहुंचे. यहां वह वसुदेव कुटुंबकम नाम के एक कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होंगे. अमरजीत चावला के पास में एक SUV कार है. जिसके ऊपर कई देशों के फ्लैग लगे हुए हैं. कार को देखते ही ऐसा एहसास हो जाता है कि यह कार किसी ट्रैवलर की है. अमरजीत ने बताया कि "यह कार अब तक लगभग 450000 किलोमीटर चल चुकी है. इस कार से उन्होंने अब तक दुनिया के 87 देश का सफर कर लिया है, लेकिन उनका लक्ष्य दुनिया के पूरे 200 देश की यात्रा करना है. उनका कहना है कि अभी बहुत लंबी यात्रा बाकी है.
कार से की पाकिस्तान की यात्रा
अमरजीत का कहना है कि उन्हें दुनिया घूमने का शौक है. पहले उन्होंने हवाई जहाज के जरिए दुनिया देखी, लेकिन उनका मानना है कि दुनिया को देखने का सबसे अच्छा तरीका अपनी कार से होता है, क्योंकि किसी जगह को देखने में केवल एक ही स्थान पर सब कुछ नहीं होता, बल्कि दुनिया के कई ऐसे इलाके भी हैं. जहां जाने आने की कोई सुविधा नहीं है. ऐसे स्थान पर खुद की गाड़ी से ही जाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि अपनी कार से पाकिस्तान की यात्रा की है. पाकिस्तान भारतीय कारों को अनुमति नहीं देता, लेकिन उन्हें विशेष अनुमति मिली थी और उन्होंने पाकिस्तान अपनी कार से ही घूमा था.
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लंदन में करेंगे वसुदेव कुटुंबकम कार्यक्रम, भारत की नदियों से ले जाएंगे जल
अमरजीत कहते हैं कि उन्होंने दुनिया के कई देश देखे हैं, लेकिन भारत की बात ही अलग है. भारतीय सड़क भी दुनिया की बेहतरीन सड़कों में शामिल हो गई है." अमरजीत के साथ आए आकाश शुक्ला ने बताया कि "जबलपुर में वे वसुदेव कुटुंबकम को लेकर एक कार्यक्रम कर रहे हैं. इसके तहत भारत की तमाम नदियों के पानी को लंदन ले जाने की तैयारी है. इसी के तहत होने वाले आयोजन के सिलसिले में जबलपुर आए हैं."
ये सभी लोग जबलपुर से नर्मदा नदी का पानी ले जाएंगे. भारत की तमाम नदियों का जल ले जाकर वसुदेव कुटुंबकम के उद्देश्य से लंदन में एक कार्यक्रम करेंगे और भारत से लंदन तक का यह सफर भी गाड़ियों से ही तय किया जाएगा.