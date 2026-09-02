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दिल्‍ली: प्रसाद नगर के अल्फा गार्डन में बुलडोजर कार्रवाई, कोर्ट के आदेश के बाद खाली कराई DDA की जमीन

अल्फा गार्डन में कोर्ट के आदेश के बाद डीडीए की जमीन को खाली कराने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की गई.

bulldozer action in Alpha garden
अल्फा गार्डन में चला पीला पंजा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 2, 2026 at 12:26 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी क्रम में सेंट्रल दिल्ली के प्रसाद नगर थाना क्षेत्र स्थित अल्फा गार्डन में बुधवार सुबह डीडीए की जमीन को खाली कराने के लिए बुलडोजर चलाया गया. यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद की गई है.

जानकारी के मुताबिक, अल्फा गार्डन की जमीन को लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा था. सुनवाई के बाद कोर्ट की ओर से आदेश और संबंधित नोटिस जारी किए गए थे. जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की होने के कारण आज उसे खाली कराने की कार्रवाई शुरू की गई.

बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. स्थानीय पुलिस के साथ RAF और अर्धसैनिक बलों के जवानों की भी तैनाती की गई थी. सुरक्षा बलों की मौजूदगी का उद्देश्य कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह के विरोध या बाधा की स्थिति से निपटना था.

दिल्ली में पहले भी हो चुकी हैं ऐसी कार्रवाई

दिल्ली में सरकारी जमीन और सार्वजनिक संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने को लेकर इससे पहले भी कई जगह कार्रवाई हो चुकी है. जामा मस्जिद इलाके में दिल्ली नगर निगम (MCD) ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जामा मस्जिद के पास बने तीन पार्कों में मौजूद अवैध दुकानों और अन्य कब्जों को हटाया था.

वहीं, दिल्ली रेस क्लब से जुड़े मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के बाद 86 साल पुरानी इमारतों को ध्वस्त किया गया था. करीब 53 एकड़ में फैले दिल्ली रेस क्लब की पुरानी इमारतों को कार्रवाई के तहत हटाया गया. इसके अलावा कुछ दिन पहले दिल्ली कैंट के सदर बाजार इलाके में भी छावनी बोर्ड ने उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी. इस दौरान कुछ झुग्गियों को हटाया गया था.

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