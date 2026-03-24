ETV Bharat / state

मुफ्त बस सेवा, ई-ऑटो परमिट और रानी हाट; जानें दिल्ली बजट में महिलाओं को क्या-क्या मिला !

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने साल 2026-2027 के लिए अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया,महिलाओं के लिए किया गया बंपर ऐलान

सीएम ने बजट में किया महिलाओं के लिए बंपर ऐलान
सीएम ने बजट में किया महिलाओं के लिए बंपर ऐलान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 24, 2026 at 5:48 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार आज विधानसभा में अपना दूसरा वार्षिक बजट 2026-27 पेश किया. यह बजट वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹1,03,700 करोड़ का "ग्रीन बजट" रहा. इसमें उन्होंने छात्रों, व्यापारियों, गिग वर्कर्स, महिलाओं, ट्रांसजेंडर, नवजात शिशुओं और हेल्थ सेक्टर को लेकर कई बड़े एलान किए. दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद से ही महिलाओं को उम्मीद थी कि उनके अकाउंट में प्रति माह 2500 रुपए आ जाएंगे. लेकिन एक वर्ष से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी यह योजना लागू नहीं हो सकी. इस पर आज बजट पेश करते समय मुख्यमंत्री रेखा ने कहा कि एक साल में जरूरतमंद महिलाओं का डाटा इकट्ठा किया जा रहा था. वहीं इस बार बजट में महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2500 रूपये देने के लिए 5110 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है.

महिला समृद्धि योजना के तहत 5110 करोड़ रुपये

बीते एक वर्ष से महिला समृद्धि योजना के तहत अकाउंट में 2500 रुपए आने की आस लगाए बैठी गीता बताती हैं कि एक साल से हर महीने 2500 रुपए आने की उम्मीद कर रहे हैं. अब इस साल और इंतजार करते हैं. सरकार ने इस बार महिलाओं को धनराशि देने के लिए बजट में कुछ करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा है तो उम्मीद हैं कि अकाउंट में रुपए आने शुरू हो जाएंगे. वहीं महिलाओं को मिलने वाली मुक्त बस सेवा नए पिंक कार्ड के साथ जारी रहेगा. यह महिलाओं के लिए खुशी की बात है.

रेखा गुप्ता सरकार ने बजट में किया महिलाओं के लिए किया गया बंपर ऐलान (ETV Bharat)

त्योहारों पर फ्री सिलेंडर के लिए 260 करोड़ रुपये आवंटित

वहीं, रेखा गुप्ता सरकार ने आज बजट भाषण में कहा कि गरीब वर्ग के लोगों को होली-दिवाली पर फ्री सिलेंडर दिए जाएंगे. इसके लिए 260 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है. पश्चिमी दिल्ली की झुग्गीबस्ती में रहने वाली शांता देवी बताती हैं कि इस समय दिल्ली में गैस सिलेंडर को लेकर मारामारी है. अगर सरकार होली दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर देने का दावा कर रही है तो यह खुशी की बात है.

2500 एकाउंट में आने के बाद ही होगा विश्वास

वहीं, एक साल से यही सुन रहे हैं कि जल्द ही अकाउंट में 2500 रुपए आयेंगे. हर बार मुख्यमंत्री झूठा वादा कर जाती हैं. इस बार बजट में यही बात बोली है कि इस साल जरूर सभी जरूरतमंद महिलाओं के अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा. लेकिन विश्वास तभी होगा जब पैसा मिल जाएगा.

विशेष हाट "रानी हाट" खोलने का ऐलान

दिल्ली सरकार के वित्त वर्ष 2026-27 से सबसे ज्यादा महिला उद्यमी खुश है. दरअसल सरकार ने आज बजट पेश करने के दौरान कहा कि दिल्ली में महिलाओं के लिए विशेष हाट "रानी हाट" खोला जाएगा. इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इससे महिला उद्यमियों को एक नई अलग पहचान मिलेगी. इससे वह सशक्त और आत्मनिर्भर बन पाएंगी.

महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए बजट पेश किया गया
महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए बजट पेश किया गया (ETV Bharat)

महिला उद्यमियों को अपना सामान सेल करने में नहीं होगी परेशानी

बीते एक दशक से महिला उद्यमी के तौर पर हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करने वाली अनामिका बताती हैं कि सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए रानी हाट खोलने का फैसला लिया है. यह बेहद खुशी की बात है. अभी तक कई महिला उद्यमियों को अपना सामान सेल करने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था. जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत स्थान की थी. यही वजह है आज भी कई महिलाएं घर से अपना बिजनेस कर रही हैं. लेकिन अब रानी हाट के माध्यम से महिलाओं को अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए जगह मिल जाएगी. इससे उनकी कमाई पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वह आत्मनिर्भर बन पाएंगी. रानी हाट खोलने के लिए सरकार ने 10 करोड़ का बजट रखा है इसके लिए रेखा गुप्ता सरकार का बहुत बहुत आभारी हूं.

निश्चित दुकान तलाशने की अब नहीं होगी जरूरत

एक अन्य महिला शोभा बताती हैं कि वह बीते एक साल से घर से ही साउथ इंडियन खाने की सेल कर रही हैं. इसमें वह इडली सांभर, वड़ा, डोसा आदि खाद्य सामग्री बना कर सेल करती है. इसके लिए उन्होंने कई बार एक निश्चित दुकान तलाशने की भी कोशिश की लेकिन हर बार हार गई. लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा रानी हाट खोले जाने वाली योजना से बेहद खुश है और हाट में अपना एक छोटा रेस्टोरेंट खोलने का सपना देख रही हैं.

महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए बजट पेश किया गया

बिजनेस वुमन सुनीता शर्मा बताती हैं कि दिल्ली सरकार ने आज के बजट में महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए बजट पेश किया. इसमें उन्होंने महिला उद्यमियों का विशेष ध्यान रखते हुए रानी हाट खोलने की बात कही है. इसके तहत दिल्ली की महिलाओं में बिजनेस का जो हुनर छुपा हुआ था. अब उसको नई पहचान मिलेगी. इसके लिए रेखा गुप्ता सरकार का धन्यवाद कि किसी सरकार ने महिला उद्यमियों के बारे में इतनी गहराई से सोचा.

दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया योजना की शुरू

बता दें कि महिला और बेटियों को सशक्त बनने के लिए दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है. इस योजना के तहत, ग्रेजुएशन पूरा करने पर बेटियों को कुल मिलाकर 20 हजार की राशि प्रदान की जाएगी. 128 करोड़ का प्रावधान इस योजना के तहत किया गया है.दिल्ली की बेटी पढ़ेगी भी बढ़ेगी भी. साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्र और पालना केंद्र के लिए 33 करोड़ रूपये का फंड रखा गया है. इसके अलावा रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली में एक हजार बहनों को ई ऑटो का परमिट देगी.

ये भी पढ़ें :

दिल्ली बजट 2026-27: रेखा सरकार द्वारा पेश बजट की टॉप 20 बातें, जिससे संवरेगी देश की राजधानी

दिल्ली बजट 2026-27: शिक्षा, तकनीक और युवाओं के लिए सीएम रेखा ने किए भारी भरकम ऐलान, जानिए बजट में क्या मिला

दिल्ली बजट 2026-27: सीएम रेखा गुप्ता का 'ग्रीन' धमाका, 1.03 लाख करोड़ के बजट में प्रदूषण पर प्रहार और महिलाओं को ई-ऑटो का तोहफा

TAGGED:

DELHI BUDGET BIG PLAN FOR WOMEN
SCHEME FOR WOMEN IN DELHI
SPL ANNOUNCEMENT FOR RANI HAAT
DELHI BUDGET BIG ANNOUNCEMENT
DELHI BUDGET 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.