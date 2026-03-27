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विधानसभा में बिना विपक्ष के पास हुआ दिल्ली का बजट, इतिहास में पहली बार ऐसी रिक्तता

विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत से ही सदन से विपक्षी सदस्यों की गैरमौजूदगी सुर्खियों में रही. नेता विपक्ष आतिशी पार्टी विधायकों के साथ विधानसभा तो पहुंचीं, लेकिन अपने साथी विधायकों का निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर गेट के बाहर धरना दिया. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सत्र के चारों दिन सदन की गरिमा का हवाला देते हुए कई बार विपक्ष से सदन में लौटने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, "लोकतंत्र में संवाद ही एकमात्र रास्ता है. बजट जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर विपक्ष की अनुपस्थिति जनता के हितों के साथ खिलवाड़ है." अध्यक्ष ने यहां तक कहा कि उन्होंने विपक्ष से बात करने के लिए छुट्टी के दिन भी अपना कार्यालय खोला, लेकिन गतिरोध नहीं टूटा.

शुक्रवार शाम को विधानसभा में बजट पर चर्चा के अंत मे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि विपक्ष के साथियों की ओर से भी बजट पर कुछ सुझाव आते. लेकिन वो आए नहीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के द्वारा बजट में लोन लेने की बात को मुद्दा बनाया जा रहा है, मैं बताना चाहती हूं कि पिछली सरकार ने भी लगातार लोन लिया. 47 हजार करोड़ से ज्यादा का लोन आम आदमी पार्टी की सरकार छोड़कर गई. इस लोन को हमारी सरकार ने चुकाया. इसके साथ ही अभी 27 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा का लोन अभी दिल्ली सरकार पर खड़ा है. चर्चा के बाद रेखा गुप्ता सरकार द्वारा पेश किया गया 1 लाख 3 हज़ार 700 करोड़ का बजट सर्वसम्मति से पास हो गया.

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के इतिहास में वर्ष 2026 का बजट सत्र संसदीय परंपराओं के लिहाज से एक अजीब अध्याय के रूप में दर्ज हो गया. राजधानी के विकास का लेखा-जोखा (बजट) जब मंगलवार को सदन के पटल पर रखा जा रहा था, तब विपक्ष की बेंचें पूरी तरह खाली पड़ी थीं. अपनी मांगों पर अड़े विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने सत्र का पूर्ण बहिष्कार किया, जबकि विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की बार-बार की गई भावुक और संवैधानिक अपील का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ.

विपक्ष के इस कड़े रुख के पीछे मुख्य कारण उनके चार विधायकों संजीव झा, कुलदीप कुमार, जरनैल सिंह और सोमदत्त का निलंबन रद्द न होना है. विपक्ष की नेता आतिशी ने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक उनके विधायकों का निलंबन वापस नहीं लिया जाता, तब तक वे सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेंगे. दरअसल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आप नेताओं के हंगामें ने काफी तूल पकड़ा था. उसी दौरान विपक्षी सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था. मामले की जांच समिति कर रही है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

क्या पहले कभी ऐसा हुआ है?

संसदीय विशेषज्ञ और दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव एस के सक्सेना का कहना है दिल्ली विधानसभा के इतिहास में संभवतः यह पहली बार है जब मुख्य विपक्षी दल ने बजट पेश होने के दौरान पूरे सत्र का बहिष्कार किया हो. राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में उन्होंने बताया कि देश के विधायी इतिहास में ऐसे उदाहरण विरले ही मिलते हैं. हालांकि, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसी विधानसभाओं में हंगामे के बीच बजट पास होने या विपक्ष के वॉकआउट की घटनाएं हुई हैं, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से पूर्ण अनुपस्थिति दिखी, वह नई परिपाटी की ओर इशारा करती है. संसदीय परंपरा के अनुसार आमतौर पर बजट भाषण के दौरान विपक्ष विरोध जताकर सदन में मौजूद रहता है या भाषण के बाद वॉकआउट करता है, ताकि वह चर्चा में भाग ले सके.

अध्यक्ष की दलील, यह जनता के प्रति जवाबदेही से भागने का प्रयास

बजट सत्र के चौथे दिन भी विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विपक्ष की नेता और विपक्षी विधायकों से फिर अनुरोध किया कि वह सदन को अवॉइड ना करें. सदन में आएं और अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करें. सदन में ना आकर, सदन को ऐसा महसूस होता है कि विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, ऐसा लगता है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे वह सीएजी की आ रही हैं, चाहे वह पीएसी से आ रही हैं, चाहे वह प्रिविलेज से आ रही हैं, या फिर बजट में जो प्रावधान रखे गए हैं, उस पर बोलने के लिए शायद उनके पास कुछ है नहीं, ऐसा लग रहा है. तभी वह किसी ना किसी बहाने से सदन से बाहर जाकर बैठ गए. तो, जो बात सदन में आकर करने के लिए हम उनको समय देना चाहते हैं, उसके बजाय वह बाहर जाकर बैठ गए. उनको ऐसा नहीं करना चाहिए. अपनी जिम्मेदारी जो विपक्ष की भूमिका जनता ने उनको दी है. लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है. विपक्ष की जिम्मेदारी भी एक जिम्मेदारी है और जनता देख रही है कि आप अपनी विपक्ष की जिम्मेदारी के प्रति गैर-जिम्मेदार हैं, और ऐसी स्थिति में लोग विपक्ष की जिम्मेदारी भी देने में संकोच करेंगे, अगर वह इस तरह का व्यवहार विपक्ष कराएगा तो. क्योंकि वह भी एक जिम्मेदारी है विपक्ष की, और उसका निर्वहन ठीक प्रकार से विपक्ष कर नहीं रहा है.

दिल्ली बजट की 5 बड़ी बातें

ग्रीन दिल्ली पर फोकस: कुल बजट का 21% हिस्सा (लगभग 21,777 करोड़ रुपये) विशेष रूप से पर्यावरण और ग्रीन पहलों के लिए आवंटित किया गया है.

शिक्षा और स्वास्थ्य टॉप पर: शिक्षा को 19,326 करोड़ (18.64%) और स्वास्थ्य क्षेत्र को 13,034 करोड़ (12.57%) रुपये दिए गए हैं.

महिलाओं के लिए 'पिंक' रोजगार: 1,000 महिलाओं को मुफ्त ई-ऑटो परमिट दिए जाएंगे, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके.

धूल मुक्त सड़कें: दिल्ली की सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिए 1,392 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

बिजली और पानी: 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के जरिए दिल्ली को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा. दिल्ली जल बोर्ड को 9,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

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