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दिल्ली बजट 2026: यमुना नदी पर सीधी घोषणा नहीं, फिर भी ग्रीन निवेश से जल और वायु प्रदूषण से मिलेगी राहत, जानिए कैसे

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार के 2026-27 के बजट में जल व स्वच्छता क्षेत्र को लेकर बड़े प्रावधान किए गए हैं. हालांकि, यमुना नदी को सीधे प्रदूषण मुक्त करने के लिए अलग से कोई बड़ी घोषणा नहीं दिखती, जबकि यमुना की सफाई दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है. लेकिन बजट में शामिल योजनाएं संकेत देती है कि सरकार अप्रत्यक्ष रूप से यमुना की सफाई पर फोकस कर रही है. खासकर सीवेज ट्रीटमेंट, औद्योगिक सुधार व निगरानी तंत्र को मजबूत करने से जल व वायु प्रदूषण दोनों पर असर पड़ने की संभावना है.

नमामि गंगे से यमुना को सहाराः

इस बार के दिल्ली के बजट में एक महत्वपूर्ण प्रावधान नमामि गंगे परियोजना के तहत सामने आया है. इसके अंतर्गत 1500 करोड़ रुपये की राशि दिल्ली जल बोर्ड को दी जाएगी. यह फंड नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा (एनएमसीजी) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा सीवर परियोजनाओं हेतु दिल्ली जल बोर्ड को अनुदान दिया जाएगा. इस राशि से दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 480 एनजीडी क्षमता के नए DSTP/STP बनाए जाएंगे, खासकर उन नालों के मुहानों पर जो सीधे यमुना में गिरते हैं. सीपीसीबी व डीपीसीसी के बोर्ड मेंबर और पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. अनिल कुमार गुप्ता का कहना है कि यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली में यमुना प्रदूषण का 70–80 प्रतिशत हिस्सा नालों से आने वाले अनट्रीटेड सीवेज से जुड़ा है. यदि इन नालों पर ही ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो जाएगी तो नदी में गिरने वाला प्रदूषित पानी काफी हद तक कम होगा और यमुना साफ होगी.

पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. अनिल कुमार गुप्ता को सुनिए (ETV Bharat)

एसटीपी क्षमता विस्तार से होगा प्रदूषण नियंत्रणः

दिल्ली सरकार पहले ही एसटीपी क्षमता को 707 एमजीडी से बढ़ाकर 814 एमजीडी कर चुकी है और लक्ष्य 1500 एमजीडी तक ले जाने का है. नए 480 एमजीडी DSTP/STP जुड़ने से यह लक्ष्य हासिल करने में आसानी होगी. इसके बाद इसका सीधा असर यमुना नदी के जल की गुणवत्ता पर पड़ेगा. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, घुलित ऑक्सीजन आदि में सुधार होगा. साथ ही जलीय जीवों के लिए बेहतर वातावरण भी मिलेगा. इसे यमुना सफाई की दिशा में सबसे ठोस तकनीकी हस्तक्षेप माना जा सकता है.

औद्योगिक क्षेत्रों में सुधार से वायु-जल गुणवत्ता होगी बेहतरः

राजधानी दिल्ली के औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी बजट में अहम कदम उठाए गए हैं. दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम को 150 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क व ड्रेनेज सिस्टम बेहतर करने के लिए काम होगा. इससे तीन प्रमुख फायदे होंगे—धूल (PM10/PM2.5) में कमी आएगी. जलभराव की समस्या दूर होगी और कचरे व रसायनों के अनियंत्रित बहाव पर रोक लगेगी. इसके अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये का प्रावधान गैर-अनुरूप (Non-Conforming) औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए किया गया है. इसमें CETPs (Common Effluent Treatment Plants) और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किए जाएंगे, जिससे औद्योगिक अपशिष्ट सीधे नालों या यमुना में जाने से रोका जा सकेगा.