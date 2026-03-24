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बजट 2026: सीएम रेखा ने गिग वर्कर्स के लिए किया बड़ा ऐलान, लेकिन खुशी कम निराशा का माहौल ज्यादा, जानिए क्यों

संवाददाता विवेक ने दिल्ली में कई गिग वर्कर्स से बात की जो अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए डिलीवरी करते हैं. इन्होंने अलग-अलग प्रतिक्रिया दी.

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बजट 2026- गिग वर्कर्स की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 24, 2026 at 4:55 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में गिग वर्कर्स की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनके लिए अटल कैंटीन के साथ रेस्ट रूम बनाने और एक वेलफेयर बोर्ड गठित करने की घोषणा की है इस कदम का उद्देश्य डिलीवरी पार्टनर्स और अन्य गिग वर्कर्स को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए एक आधिकारिक मंच तैयार करना है.

इंस्टा मार्ट में डिलीवरी पार्टनर आलोक राज़ सिंह का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने बताया कि एक किलोमीटर के लिए केवल 15 रुपये मिलते हैं, लेकिन अगर ऑर्डर ऊंची बिल्डिंग के चौथे फ्लोर तक पहुंचाना पड़े तो अतिरिक्त मेहनत के बावजूद कोई अलग भुगतान नहीं मिलता उन्होंने कहा कि फ्यूल खर्च करने के बाद भी हमें सीढ़ियां चढ़कर भारी बैग ले जाना पड़ता है, लेकिन इस मेहनत की कोई सुनवाई नहीं होती.

गिग वर्कर्स की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

ना बैठने को जगह-ना पीने का पानी

गिग वर्कर्स का कहना है कि केवल भुगतान ही नहीं, बल्कि बुनियादी सुविधाओं की भी भारी कमी है. कई जगहों पर बैठने, पानी पीने या वाहन खड़ा करने तक की व्यवस्था नहीं है. आलोक ने बताया कि हाल ही में नगर निगम ने कई डिलीवरी पार्टनर्स की गाड़ियां उठा लीं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई.

स्टोर के नजदीक होना चाहिए रेस्ट रूम-कर्मचारी

फैजान, ने कहा कि अटल कैंटीन और रेस्ट रूम की योजना अच्छी है, लेकिन इसे स्टोर के पास बनाना बेहद जरूरी है। उनका कहना है कि 'अगर ये सुविधाएं दूर होंगी तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें हर समय स्टोर के पास रहना पड़ता है'. उन्होंने गर्मी में पीने के पानी, कूलर और बैठने की जगह की कमी को भी बड़ी समस्या बताया.

बजट में गिग वकर्स के लिए रेस्ट रूम बनाने का ऐलान
बजट में गिग वकर्स के लिए रेस्ट रूम बनाने का ऐलान (ETV BHARAT)

शेल्टर शौचालयों की जरूरत

वहीं, लक्ष्मण नाम के एक अन्य वर्कर का मानना है कि अगर ये सुविधाएं स्टोर के पास बनती हैं तो काम करना आसान हो जाएगा और उन्हें बार-बार अपनी आईडी बंद नहीं करनी पड़ेगी. उन्होंने बारिश के दौरान शौचालय और शेल्टर की कमी को भी गंभीर समस्या बताया.

गिग वर्कर्स की मुख्य परेशानियां

  • 1 किलोमीटर के सिर्फ 15 रुपये
  • ऊंची बिल्डिंग (3rd–4th फ्लोर) तक सामान ले जाने का अलग पैसा नहीं
  • भारी बैग उठाने की मेहनत का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं
  • पेट्रोल/डीजल का खर्च खुद उठाना पड़ता है
  • कम कमाई में खर्च निकालना मुश्किल
  • स्टोर के पास आराम करने की जगह नहीं
  • घंटों खड़े रहकर काम करना पड़ता है
  • पीने के पानी की सुविधा नहीं
  • गर्मी में कूलर/छांव का अभाव
  • आसपास कोई शौचालय नहीं
  • बारिश या खराब मौसम में भारी दिक्कत
  • गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं
  • कई बार नगर निगम द्वारा गाड़ियां उठा ली जाती हैं
  • स्टोर से दूर जाने पर ऑर्डर मिस होने का डर
  • बार-बार आईडी ऑन/ऑफ करनी पड़ती है
  • अगर अटल कैंटीन/रेस्ट रूम दूर बने तो कोई फायदा नहीं
  • स्टोर के पास ही सुविधा की मांग
  • पैसों और काम की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं
  • शिकायत के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म का अभाव
  • वर्कर्स की मांग
  • स्टोर के पास अटल कैंटीन और रेस्ट रूम
  • पानी, बैठने और शौचालय की सुविधा
  • मेहनत के हिसाब से सही भुगतान
  • वेलफेयर बोर्ड के जरिए आवाज उठाने का मंच

छोटेलाल ने भी इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि अगर अटल कैंटीन स्टोर के पास होगी तो वर्कर्स को काम के बीच थोड़ा आराम मिल सकेगा. कुल मिलाकर गिग वर्कर्स ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही यह मांग भी उठाई है कि योजनाओं को जमीन पर सही तरीके से लागू किया जाए, ताकि उन्हें वास्तविक लाभ मिल सके.

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