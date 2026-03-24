दिल्ली बजट: MCD, NDMC और कैंटोनमेंट बोर्ड को भी मिला फंड, सड़कों के लिए भी खुला खजाना, जानिए सब विस्तार से...
बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने से लेकर पांच मई मॉडर्न पार्किंग के लिए भी हुआ बजट में आवंटन
Published : March 24, 2026 at 7:15 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली का वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर दिया गया है. सीएम रेखा गुप्ता ने मजबूत बुनियाद, तेज विकास, विकसित दिल्ली और हरित दिल्ली के निर्माण के लिए एमसीडी को 11,266 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. सीएम ने बताया कि यह पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है. इसके साथ ही बजट में एनडीएमसी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए कुल 146 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव रखा गया है.
इसके साथ ही दिल्ली की मुख्य सड़कों की जिम्मेदारी वाले विभाग लोक निर्माण विभाग को वित्तीय वर्ष 2026-27 में 5,921 करोड़ रुपये एवं शहरी विकास और आवास विभाग के लिए 7,887 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव रखा गया है. वर्ष 2026-27 में यमुनापार क्षेत्र के समुचित विकास के लिए यमुनापार विकास बोर्ड को 300 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है. अनधिकृत कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, ड्रेनेज, लाइट आदि के विकास के लिए 800 करोड़ रुपए आवंटन का प्रस्ताव किया गया है.
दिल्ली के ग्रामीण अंचलों के विकास के लिए दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड को 787 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव है. सीएम ने बजट भाषण में बताया कि पीडब्ल्यूडी की 1400 किमी की सड़कों में से 400 किमी सड़कों का पुनर्विकास वर्ष 2025-26 में किया गया. वर्ष 2026-27 में 750 किमी सड़कों केएंड टू एंड रिकार्पेटिंग एवं पुनर्विकास हेतु 1392 करोड़ का प्रस्ताव है.
एमसीडी की सड़कों के लिए एक हजार करोड़ का प्रावधान
एमसीडी की सड़कों के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग 1,000 करोड़ रूपये प्रस्तावित हैं. इसके साथ ही नोटिफाइड और नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण के लिए 160 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है. बारापुल्ला कॉरिडोर के कार्य को पूर्ण करने के लिए बजट में 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
इसके साथ ही, 25 करोड़ रुपये की लागत से नए फुट-ओवर ब्रिजेज का भी कार्य शुरू किया जायेगा. जबकि, कालकाजी तक मोदी मिल फ्लाईओवर के विस्तार और सावित्री सिनेमा तिराहे पर नए फ्लाईओवर की परियोजना को मंजूरी दे दी गयी है. इसकी लागत 371 करोड़ है. इस काम के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अतिरिक्त मंगल पांडे मार्ग स्थित गगन सिनेमा पर अंडरपास के निर्माण के लिए 99.37 करोड़ की कुल लागत वाली परियोजना को भी स्वीकृति दी जा रही है. 453.95 करोड़ की लागत से नजफगढ़ नाले के 54 किमी लम्बे भाग पर दोनों तरफ सड़क का निर्माण कियां जाएगा.
दिल्ली में नई आधुनिक फल, सब्ज़ी एवं फूल मंडी विकास हेतु टिकरी खानपुर और गाजीपुर में मंडियों का विकास किया जाएगा, जो किसानों और व्यापारियों के सपनों के नए द्वार साबित होंगे. पीडब्ल्यूडी के माध्यम से यमुना पेराफेरी पर साइकिल ट्रैक विकसित किया जाएगा, जिससे ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही एमसीडी के सहयोग से 5 नई मॉडर्न पार्किंग फैसिलिटीज प्रस्तावित हैं, जिससे अर्बन मोबिलिटी को बेहतर बनाया जा सके.
बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करने के लिए 200 करोड़
दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में हाई और लो टेंशन लाइंस को अंडरग्राउंड करने के लिए 200 करोड़ के बजट प्रावधान का प्रस्ताव है. यह दिल्ली की सुंदरता को भी बढ़ाएगा और दुर्घटनाओं से सुरक्षा भी देगा. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और सौर ऊर्जा के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर दिल्ली को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाया जाएगा. वर्ष 2026-27 में फायर डिपार्टमेंट के बजट को 1530 करोड़ से बढ़ा कर 674 करोड़ करने का प्रस्ताव है. इसके अंतर्गत नए फायर सर्विस स्टेशन और आधुनिक मशीनरी और अत्याधुनिक उपकरण की व्यवस्था की जाएगी, जिससे दिल्ली की जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो.
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