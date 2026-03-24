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दिल्ली बजट 2026-27: शिक्षा, तकनीक और युवाओं के लिए सीएम रेखा ने किए भारी भरकम ऐलान, जानिए बजट में क्या मिला

रेखा सरकार के इस बजट में शिक्षा, तकनीक सब पर फोकस किया गया है, स्कूली बच्चों से लेकर युवाओं तक कई बड़े ऐलान हुए हैं.

बजट 2026-2027
बजट 2026-2027 (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 24, 2026 at 3:52 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के बजट सत्र 2026-27 में शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता देते हुए बड़े ऐलान किए गए हैं. सरकार ने स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल शिक्षा, तकनीकी संस्थानों के विस्तार और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए हजारों करोड़ रुपये के प्रावधान किए हैं. इस बजट का उद्देश्य न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना है, बल्कि छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना भी है.

शिक्षा पर रिकॉर्ड बजट आवंटन
दिल्ली सरकार ने शिक्षा के लिए 19,148 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है. नए स्कूल भवनों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए और मौजूदा स्कूलों के विस्तार के लिए 275 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. इसके साथ ही सभी सरकारी स्कूलों में मेडिकल रूम स्थापित करने की योजना भी शामिल है, जिससे छात्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें.

छात्रों के लिए नई सुविधाएं और प्रोत्साहन
कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले लगभग 1.30 लाख छात्रों को मुफ्त साइकिल देने का ऐलान किया गया है, जिससे उनकी स्कूल तक पहुंच आसान होगी. इस योजना के लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. वहीं, 10वीं पास मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने की योजना भी लाई गई है, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं.

शिक्षा क्षेत्र में हुए ये बड़े ऐलान
शिक्षा क्षेत्र में हुए ये बड़े ऐलान (ETV BHARAT)
स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षा पर जोरसरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देते हुए 2026-27 में 8777 नई स्मार्ट क्लास स्थापित करने का लक्ष्य रखा है. पहले से 7000 कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड लगाए जा चुके हैं और भविष्य में इसे 21000 तक बढ़ाने की योजना है. इस पहल के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.
खेल और हॉस्टल सुविधाओं का विस्तार

छात्रों के शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए स्पोर्ट्स हॉस्टल, खेल मैदान और स्विमिंग पूल के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है. साथ ही सरकारी स्टेडियमों में रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित करने की योजना भी बनाई गई है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिसिस, एक्सचेंज प्रोग्राम और एक्सपोजर विजिट जैसी योजनाओं के माध्यम से छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने का लक्ष्य है. इन योजनाओं के लिए 18.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

तकनीकी शिक्षा और ITI संस्थानों का विस्तार

तकनीकी शिक्षा के लिए 720 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है. शाहदरा, पूसा और जेल रोड स्थित ITI संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा. जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थानों के नए भवनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा ITI जहांगीरपुरी, धीरपुर, शाहदरा, नरेला और नंद नगरी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे. नरेला में ‘EduCity’ विकसित करने की योजना है, जहां उच्च शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा. अंबेडकर विश्वविद्यालय का विस्तार और खेल विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का निर्माण भी प्रस्तावित है. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है.

युवाओं के लिए टैलेंट हंट और सैनिक स्कूल

दिल्ली सरकार “टैलेंट हंट स्कीम” शुरू करने जा रही है, जिसमें 70 विधानसभा क्षेत्रों के युवा भाग ले सकेंगे. इसके लिए 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं. साथ ही युवाओं में अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए दिल्ली में एक सैनिक स्कूल स्थापित करने की योजना है.छात्रों को समान शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कॉमन लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम विकसित किया जाएगा, जिससे हर छात्र को बेहतर पढ़ाई का अवसर मिल सके.दिल्ली सरकार प्राइवेट प्ले स्कूल पॉलिसी और प्राइवेट स्पोर्ट्स अकैडमी पॉलिसी भी लाने जा रही है. इससे सरकारी स्कूलों के छात्रों को बेहतर खेल सुविधाएं और एक्सपोजर मिलेगा साथ ही निजी क्षेत्र को भी नई संभावनाएं मिलेंगी.

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