Delhi Health Budget: स्वास्थ्य के लिए ₹12,645 करोड़, राजधानी की सेहत को सुधारने के लिए कई घोषणाएं; जानिए सब विस्तार से...
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के स्वास्थ्य बजट के लिए 12,645 करोड़ रुपए का आवंटन किया है.
Published : March 24, 2026 at 5:30 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार विधानसभा में अपना वार्षिक बजट 2026-27 पेश कर चुकी हैं. इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए सुलभ किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए 12,645 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की, जिसमें नए सरकारी अस्पतालों का निर्माण, मोहल्ला क्लिनिकों का विस्तार और आधुनिक मशीनों पर जोर दिया गया है.
मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि अधूरे अस्पतालों को पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि मादीपुर, सिरसपुर, हस्तसाल और ज्वालापुरी में 515 करोड़ के निवेश से अस्पताल परियोजनाएं पूर्ण होगी. इसके साथ ही राव तुलाराम मेमोरियल हॉस्पिटल, बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में एसएएससीआई योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ होगा. अधूरे पड़े हुए लोक नायक अस्पताल एवं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पतालों का भी निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा.
आईसीयू अस्पतालों के निर्माण के लिए भी 150 करोड़ का आवंटन
आईसीयू अस्पतालों के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए भी 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है. वहीं, अस्पतालों में मशीनरीज, मेडिकल मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाइयों की खरीद के लिए 787 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. ये खरीद सीपीए के माध्यम से होगी. जन आरोग्य योजना (पीएम-जय) को सरकार ने दिल्ली में पहली बार लागू किया. आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी कर्मी, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों को शामिल कर इसका दायरा 7.5 लाख लाभार्थियों तक एक्सपेंड कर दिया गया है. अब इसमें ट्रांसजेंडर्स को भी जोड़ा जाएगा. इस योजना के लिए लिए 202 करोड़ के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है.
पीएम-एभीम के तहत 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए जा चुके हैं. वित्त वर्ष 2026-27 में नए 750 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने का प्रस्ताव है. इस योजना के लिए 1500 करोड़ के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है. वित्त वर्ष 2026-27 में 11 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्रीज और 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाने का भी प्रावधान किया है. केंद्र की सहायता से गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में 200 करोड़ की लागत से ट्रॉमा सेंटर का निर्माण प्रस्तावित है.
मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी यूजी-पीजी की सीटें, बजट में हुई घोषणा
सीएम ने बजट में दिल्ली में मेडिकल कॉलेजों में यूजी की सीटों को 595 से बढ़ाकर 820 करने की भी घोषणा की. इसी प्रकार पीजी की सीटों को 553 से बढ़ाकर 762 करने का भी ऐलान किया. सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में छात्र-छात्राओं के लिए मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एक-एक नए छात्रावास का निर्माण शुरू करेगी. इसके लिए 50 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है.
दिल्ली के नवजातों के लिए एडवांस न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिकल लाइफकेयर (अनमोल) योजना के लिए 25 करोड़ के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है. इसके तहत नवजात शिशुओं की एक रक्त की बूँद से 56 प्रकार के टेस्ट दिल्ली सरकार द्वारा निःशुल्क किये जाएंगे. स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक रिस्पोंसिव और एफिशिएंट बनाने के लिए, एक रियल टाइम वेंटिलेटर बेड वैकेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया जाएगा, जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों हॉस्पिटल्स शामिल होंगे.
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