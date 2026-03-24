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दिल्ली बजट 2026-27: रेखा सरकार द्वारा पेश बजट की टॉप 20 बातें, जिससे संवरेगी देश की राजधानी

दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें विकास, पर्यावरण और शहरी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया.

दिल्ली बजट 2026-27: रेखा सरकार द्वारा पेश बजट की टॉप 20 बातें
दिल्ली बजट 2026-27: रेखा सरकार द्वारा पेश बजट की टॉप 20 बातें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 24, 2026 at 4:20 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के संकल्प को दिल्ली के धरातल पर उतारने के दावे के साथ इस बजट में 'मुफ्त संस्कृति' के बजाय बुनियादी ढांचे और पर्यावरण पर जोर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने इसे दिल्ली का पहला 'ग्रीन बजट' करार दिया, जिसमें कुल आवंटन का 21 प्रतिशत हिस्सा पर्यावरण संरक्षण के लिए रखा गया है.

ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, उससे जो दिल्ली में विकास कार्य होंगे, नए निर्माण होंगे इससे दिल्ली की जनता को सीधे लाभ मिलेगा. यह सब काम जब होते हैं तो नए रोजगार उत्पन्न होते हैं.

दिल्ली बजट 2026-27 को लेकर मंत्री आशीष सूद ने क्या कहा, सुनिए (ETV Bharat)

मंत्री आशीष सूद ने कहा, ''यह दिल्ली को विकास के पथ पर डालने वाला बजट है.'' केंद्र की नीति आयोग की तर्ज पर दिल्ली सरकार ने DITI आयोग के गठन की घोषणा को लेकर आशीष सूद ने कहा कि यह दिल्ली की जनता के लिए एक उम्मीद पर खरा उतरने का काम करेगा.

रेखा सरकार द्वारा पेश बजट की टॉप बातें
रेखा सरकार द्वारा पेश बजट की टॉप बातें (ETV Bharat)

दिल्ली बजट को लेकर CM रेखा गुप्ता की मुख्य बातें

सीएम रेखा गुप्ता ने बजट सेशन के दौरान कहा, ''मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने दिल्ली की ज़रूरतों को समझते हुए हमने कुछ विशेष प्रयास किए हैं. इस बार हमने दिल्ली का बजट 'ग्रीन बजट' के तौर पर पेश किया है. हमने हर प्लान को 'ग्रीन लेंस' से देखा है. इस बजट की हर नीति में पर्यावरण, हर योजना में प्रकृति और हर फैसले में भविष्य की पीढ़ियों की चिंता है इसीलिए हमने पूरे बजट का 21% 'ग्रीन बजट' के लिए रखा है जो पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए खर्च किया जाएगा. यह बजट सरकार की सोच में एक ऐतिहासिक बदलाव है, जहां विकास और धरती की सुरक्षा के बीच बैलेंस बनाया गया है. यह आज की सबसे बड़ी जरूरत है.''

रेखा सरकार द्वारा पेश बजट की टॉप बातें
रेखा सरकार द्वारा पेश बजट की टॉप बातें (ETV Bharat)

सीएम रेखा गुप्ता ने ये भी कहा, "इस साल हमने रेवेन्यू खर्च के लिए 70.3% और कैपिटल खर्च के लिए 29.7% (बजट में) रखा है. हम पिछले साल से ज़्यादा कैपिटल खर्च भी करने जा रहे हैं. साल 2025-2026 के लिए टैक्स और GSDP रेश्यो 4.95% था और साल 2026-2027 के लिए यह प्रतिशत 5.09% रहने की उम्मीद है, जो पिछले साल से बेहतर है. इसके साथ इस साल दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस 9,092 करोड़ रुपये होने जा रहा है."

रेखा सरकार द्वारा पेश बजट की टॉप बातें
रेखा सरकार द्वारा पेश बजट की टॉप बातें (ETV Bharat)

बता दें कि राजधानी दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का 86% से अधिक योगदान है. 1 लाख करोड़ के बजट में परिवहन को सबसे बड़ा हिस्सा मिला है, जबकि मेट्रो विस्तार, इलेक्ट्रिक बस बेड़े में बढ़ोतरी और महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा योजना को बड़ी उपलब्धियों के रूप में पेश किया गया. बिजली में 100% कवरेज, 93.5% घरों तक पाइप्ड पानी और बढ़ते हरित क्षेत्र को भी रिपोर्ट में प्रमुखता दी गई. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी बेहतर प्रदर्शन का दावा किया गया है.

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