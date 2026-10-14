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ब्रॉडवे रामलीला: AI का तड़का, 200 फुट का मंच और पुख्ता सुरक्षा, जानें इस बार क्या है खास

पीतमपुरा के नेताजी सुभाष प्लेस में ब्रॉडवे रामलीला ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रामलीलाओं का मंचन शुरू हो चुका है. इसी कड़ी में पीतमपुरा के नेताजी सुभाष प्लेस में 14 से 19 अक्टूबर तक ब्रॉडवे रामलीला का आयोजन किया जा रहा है. आर्यन हेरिटेज फाउंडेशन की ओर से प्रस्तुत इस रामलीला में आधुनिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), भव्य ग्राफिक्स, संगीत और नृत्य के जरिए रामायण की कथा को जीवंत रूप में पेश किया जा रहा है. आयोजकों के मुताबिक, इस बार करीब 70 फीसदी ग्राफिक्स नए तैयार किए गए हैं.

200 फुट के मंच पर दिखेगा भव्य नजारा