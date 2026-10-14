ब्रॉडवे रामलीला: AI का तड़का, 200 फुट का मंच और पुख्ता सुरक्षा, जानें इस बार क्या है खास
पीतमपुरा में ब्रॉडवे रामलीला का आयोजन हो रहा है. इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. ईटीवी संवाददाता शशिकला सिंह की खास रिपोर्ट...
Published : October 14, 2026 at 2:20 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रामलीलाओं का मंचन शुरू हो चुका है. इसी कड़ी में पीतमपुरा के नेताजी सुभाष प्लेस में 14 से 19 अक्टूबर तक ब्रॉडवे रामलीला का आयोजन किया जा रहा है. आर्यन हेरिटेज फाउंडेशन की ओर से प्रस्तुत इस रामलीला में आधुनिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), भव्य ग्राफिक्स, संगीत और नृत्य के जरिए रामायण की कथा को जीवंत रूप में पेश किया जा रहा है. आयोजकों के मुताबिक, इस बार करीब 70 फीसदी ग्राफिक्स नए तैयार किए गए हैं.
200 फुट के मंच पर दिखेगा भव्य नजारा
राजेंद्र मित्तल की परिकल्पना एवं रचना और शशिधरन नायर के निर्देशन में तैयार इस तीन घंटे की प्रस्तुति में 100 से अधिक कलाकार हिस्सा ले रहे हैं. रामलीला के लिए 200 फुट लंबा मंच और उतनी ही बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है. ग्राफिक डिजाइनर सौरभ मित्तल के मुताबिक, AI की मदद से विजुअल्स को अधिक प्रभावशाली बनाया गया है. इसका उद्देश्य सिर्फ आधुनिक तकनीक दिखाना नहीं, बल्कि दर्शकों को रामायण के पौराणिक काल का अनुभव कराना है. इस बार की कथा में दादाजी और उनके पोतों लव-कुश के संवादों के जरिए रामायण के शाश्वत मूल्यों को सामने रखा गया है.
संगीत, नृत्य और कॉस्ट्यूम में भी बदलाव
नृत्य निर्देशक पपिहा देसाई ने बताया कि इस बार शुरुआती नृत्य को नए अंदाज में तैयार किया गया है. संगीत, कॉस्ट्यूम और आभूषणों में भी बदलाव किए गए हैं. चंद्र कमल और भारत कमल के संगीत निर्देशन में 20 मौलिक साउंडट्रैक शामिल हैं. उदित नारायण और कैलाश खेर जैसे गायकों की आवाजें प्रस्तुति को खास बनाती हैं.
रोजाना 7 हजार दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद
ब्रॉडवे रामलीला के चेयरमैन ईश्वर बंसल के मुताबिक, आयोजन का उद्देश्य मनोरंजन के साथ रामायण के आदर्शों और मूल्यों को लोगों तक पहुंचाना है. महामंत्री अनिल गर्ग ने बताया कि प्रतिदिन 6 से 7 हजार दर्शकों के आने की उम्मीद है. सुरक्षा के लिए 150 से 200 सुरक्षाकर्मी, बाउंसर, गार्ड और वालंटियर तैनात किए गए हैं. परिसर में 25 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और उनकी रिकॉर्डिंग एक महीने तक सुरक्षित रखी जाती है.
मेले और झूलों के बजाय रामकथा पर जोर
इस रामलीला में बड़े मेले और पारंपरिक झूलों की व्यवस्था नहीं है. यहां दर्शक राम जन्म से राज्याभिषेक तक की कथा देख सकेंगे. सुविधा के लिए मोबाइल वॉशरूम, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था भी की गई है. आयोजकों के अनुसार, प्रस्तुति निर्धारित समय पर शुरू और समाप्त होगी. विभिन्न दिनों में कई प्रमुख राजनीतिक और सार्वजनिक हस्तियों के शामिल होने की भी उम्मीद है.
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