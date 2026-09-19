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ब्रिक्स देशों में छाएंगे कानपुर के उत्पाद; लेदर, सैडलरी और केमिकल उद्योग को लगेंगे वैश्विक पंख

दिल्ली में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में कानपुर के उद्यमी व निर्यातकों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार के बड़े रास्ते खुले

ब्रिक्स से कानपुर के उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा
ब्रिक्स से कानपुर के उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 4:45 PM IST

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कानपुर: दिल्ली में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में जिस तरह यूपी के उत्पादों की धूम मची, उससे अब सूबे के निर्यातकों व उद्यमियों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार के रास्ते और बेहतर ढंग से खुल गए हैं. पिछले करीब दो सालों से लगातार वैश्विक चुनौतियों का सामना करने वाले कारोबारियों के लिए यह अच्छा मौका मिला है. इस सम्मेलन में दुनिया भर के तमाम देशों से पहुंचे राष्ट्राध्यक्षों ने कानपुर के चमड़े, सैडलरी, केमिकल समेत अन्य उत्पादों को देखा और सकारात्मक रुचि दिखाई. अब कारोबारियों को पूरी उम्मीद है, कि उन्हें रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका समेत अन्य देशों से कारोबार का मौका मिल सकता है.

सहायक निदेशक व यूपी प्रमुख आलोक श्रीवास्तव (Video Credit; ETV Bharat)

इस पूरे मामले को लेकर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के सहायक निदेशक व यूपी प्रमुख आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि ब्रिक्स सम्मेलन के ब्रिक्स बाजार में उद्यमियों ने जिन भारतीय उत्पादों को पसंद किया, उनमें बिहार से मखाना, सत्तू, असम की चाय, वाराणसी की सिल्क साड़ी, यूपी के हैंडीक्राफ्ट उत्पाद, कानपुर से चमड़े के जूते, गारमेंट्स समेत अन्य उत्पाद शामिल रहे. 11 देशों से अब भारत को इन उत्पादों के लिए जल्द आर्डर्स मिलेंगे.

मुख्तारुल अमीन और सुनील वैश्य
मुख्तारुल अमीन और सुनील वैश्य (Photo Credit; ETV Bharat)

बिक्स सम्मेलन का ऐसा हुआ असर: फियो के यूपी प्रमुख आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि ब्रिक्स सम्मेलन का भारत में असर देखने को मिला है, जिसके चलते एक साल में भारत का निर्यात कारोबार अप्रैल से अगस्त के बीच केवल 54 यूएस बिलियन डॉलर तक बढ़ गया. पिछले साल अप्रैल से अगस्त के बीच भारत का निर्यात कारोबार 345 यूएस बिलियन डॉलर तक था. जो इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच 399 यूएस बिलियन डॉलर तक पहुंच गया.

ब्रिक्स बाजार में भारत और उप्र के उत्पादों का डंका बजा है. यह हमारे लिए और हमारी इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा संकेत है. दुनिया के कई देशों से पहुंचे विदेशी प्रतिनिधियों ने उत्पादों को सराहा है तो अब आने वाले समय में निश्चित तौर पर हमारे कारोबारियों को अच्छे आर्डर्स मिलेंगे. -मुख्तारुल अमीन, वाइस चेयरमैन, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट (सीएलई)

भारत व उप्र के निर्यातकों के पास अब अवसरों को भुनाने का मौका है. वह अपने कारोबार को विस्तार दे सकते हैं. अगर उनके उत्पाद बेहतर हैं,तो उनका उत्पादन बढ़ना भी तय है. कारोबारियों को अब काम करना होगा. काफी समय से उनके सामने वैश्विक संकट छाया रहा है. -सुनील वैश्य, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, आईआईए

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