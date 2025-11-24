दिल्ली की हवा हुई और भी जहरीली! CPCB का अलर्ट, अगले तीन दिन बहुत खराब हो सकता है AQI
दिल्ली-NCR में प्रदूषण ने लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया है.इसके साथ ही सर्दी की मार भी पड़ने लगी है.
Published : November 24, 2025 at 7:24 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की हवा में जहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा. नवंबर का लगभग पूरा महीने एयर क्वालिटी गंभीर या बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई. प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, बावजूद इसके हवा में सुधार कहीं नजर नहीं आ रहा.
रविवार को राजधानी में हर दिन की तरह एयर क्वालिटी 'बहुत खराब' कैटेगरी में रही और ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 391 रिकॉर्ड किया गया. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के डेटा से पता चला है कि सोमवार को भी एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में बनी रह सकती है.
VIDEO | Delhi: Early morning visuals from India Gate capture a soft veil of haze settling over this part of the national capital, marking the onset of winter. The AQI here remains in the 'very poor' category.
(Full video available on… pic.twitter.com/ycF29ofUb0
CPCB के मुताबिक, दिल्ली के 19 मॉनिटरिंग स्टेशनों ने 'खराब' एयर क्वालिटी बताई और बाकी 19 स्टेशनों ने 300 से ज़्यादा रीडिंग के साथ 'बहुत खराब' एयर क्वालिटी रिकॉर्ड की गई. एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक, सोमवार से बुधवार तक दिल्ली की एयर क्वालिटी 'बहुत खराब' कैटेगरी में रहने की संभावना है.
Delhi: A thin layer of fog is seen in the air across several areas
(Visuals from Akshardham) pic.twitter.com/ocolWfIIfP
aqi.in के मुताबिक सुबह 7 बजे राजधानी दिल्ली का AQI 457 दर्ज किया गया है. जो कि बेहद खराब कैटेगिरी में गिना जाता है.
इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) के अनुसार, दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से एक डिग्री कम है. शाम 5.30 बजे ह्यूमिडिटी का लेवल 68 प्रतिशत दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने सोमवार को मध्यम कोहरे का अनुमान लगाया है, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 25 और 10 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.
CPCB के अनुसार, 0 से 50 के बीच AQI को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' माना जाता है.
