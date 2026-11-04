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दिल्ली में दिवाली के बाद धुंध बढ़ने के आसार, कई जगहों पर AQI 400 पार, जानें आगे का हाल

दिल्ली की हवा हुई खराब ( Concept Image )

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में धुंध और कोहरे के साथ प्रदूषण की स्थिति 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई है. बुधवार को एक्यूआई 377 अंक रिकॉर्ड किया गया जो 288 दिनों में सबसे खराब है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में हवा की गुणवत्ता और खराब होने की आशंका है. दिल्ली में बुधवार को AQI 377 अंक के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गया. यह 'गंभीर' स्तर के करीब है. इतना ही नहीं दिल्ली के 22 मॉनिटरिंग स्टेशनों ने प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी यानी 400 के पार दर्ज किया गया.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दिवाली के अगले दिन दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ सकता है. हवा की गति धीमी होने से प्रदूषक तत्व राष्ट्रीय राजधानी में ही फंस सकते हैं, हालांकि हवा के बदलते पैटर्न से दिवाली के दिन कुछ स्मॉग छंटने में मदद मिल सकती है.