दिल्ली में दिवाली के बाद धुंध बढ़ने के आसार, कई जगहों पर AQI 400 पार, जानें आगे का हाल
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई है. बुधवार को एक्यूआई 377 अंक रिकॉर्ड किया गया.
Published : November 4, 2026 at 10:12 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में धुंध और कोहरे के साथ प्रदूषण की स्थिति 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई है. बुधवार को एक्यूआई 377 अंक रिकॉर्ड किया गया जो 288 दिनों में सबसे खराब है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में हवा की गुणवत्ता और खराब होने की आशंका है. दिल्ली में बुधवार को AQI 377 अंक के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गया. यह 'गंभीर' स्तर के करीब है. इतना ही नहीं दिल्ली के 22 मॉनिटरिंग स्टेशनों ने प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी यानी 400 के पार दर्ज किया गया.
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दिवाली के अगले दिन दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ सकता है. हवा की गति धीमी होने से प्रदूषक तत्व राष्ट्रीय राजधानी में ही फंस सकते हैं, हालांकि हवा के बदलते पैटर्न से दिवाली के दिन कुछ स्मॉग छंटने में मदद मिल सकती है.
GRAP के नियमों को सख्ती से लागू करने पर जोर
मौसम विभाग ने बताया कि 9 नवंबर को स्थिति काफी चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि दिल्ली की हवा की गुणवत्ता के 'गंभीर' श्रेणी में जाने की आशंका है. इस दौरान GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के नियमों को और सख्ती से लागू करने पर जोर दिया, क्योंकि इस समय पराली जलाने, पटाखों के धुएं और वाहनों से होने वाले प्रदूषण का संयुक्त असर देखने को मिलेगा.
दिल्ली में 7 नवंबर तक सुबह के वक्त धुंध छाने की चेतावनी जारी की गई है. इस बीच दिल्ली में बुधवार शाम को AQI 377 अंक रिकॉर्ड किया गया. प्रदूषण का यह स्तर 20 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा है. दिल्ली में 20 जनवरी को एक्यूआई 378 अंक पर था. इस तरह बीते 288 दिनों में हवा का यह सबसे खराब स्तर है दिल्ली में बुधवार को IIT दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण दर्ज किया गया. आईआईटी दिल्ली में एक्यूआई 458 अंक दर्ज किया गया. वहीं, जहांगीरपुरी और पंजाबी बाग में एक्यूआई 448 और 448 अंक रिकॉर्ड किया गया.
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