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दिल्ली में ब्लू लाइन ट्रेनों का होगा कायाकल्प, सुरक्षा और सुविधाओं में बड़ा इजाफा

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने राजधानी में मेट्रो यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए ब्लू लाइन की पुरानी ट्रेनों के मिड-लाइफ रिफर्बिशमेंट (MLR) का बड़ा अभियान शुरू किया है. इसके तहत वर्षों पुरानी ट्रेनों को आधुनिक तकनीक व नई सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को अधिक सुरक्षित व आरामदायक सफर मिल सके.

डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस अनुज दयाल के मुताबिक, इस कार्यक्रम में रेड व ब्लू लाइन की कुल 70 ट्रेनों का चरणबद्ध तरीके से नवीनीकरण किया जा रहा है. अब तक 31 ट्रेनों का अपग्रेड पूरा हो चुका है. पहले चरण में 12 व दूसरे चरण में 18 ट्रेनों को आधुनिक बनाया जा चुका है, जबकि अगले चरणों में शेष ट्रेनों पर काम जारी रहेगा. तीसरे चरण के तहत नवंबर 2027 तक ब्लू लाइन की 22 ट्रेनों का नवीनीकरण किया जाएगा.

उन्होंने बताया गया कि 2002 से 2007 के बीच शामिल की गई ये ट्रेनें 19 से 24 साल की सेवा पूरी कर चुकी हैं. ऐसे में इन्हें नए मानकों के अनुरूप अपग्रेड करना जरूरी हो गया था, जिससे उनकी विश्वसनीयता बनी रहे और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलती रहें. रिफर्बिशमेंट के दौरान ट्रेनों के अंदरूनी हिस्सों में व्यापक बदलाव किए गए हैं. कोच व चालक केबिन को नए सिरे से पेंट किया गया है. साथ ही टूट-फूट की मरम्मत की गई है. वही इलेक्ट्रिक पैनलों को भी अपग्रेड कर उनकी कार्यक्षमता व भरोसेमंद संचालन सुनिश्चित किया गया है.