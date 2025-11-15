दिल्ली धमाका: अब तक LNJP अस्पताल से सात घायलों को मिली छुट्टी, एक की हालत अब भी गंभीर
धमाके के वक्त 10 डेडबॉडी और 27 घायलों को लोकनायक अस्पताल में लाया गया था, अभी एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है.
Published : November 15, 2025 at 12:18 PM IST
नई दिल्ली: लाल किला ब्लास्ट मामले में अब भी एक मरीज वेंटिलेटर पर है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं, शाहदरा के रहने वाले अंकुश शर्मा अभी हाई डिफिशिएंसी यूनिट (एचडीयू) में भर्ती हैं. अंकुश हादसे में अपनी दाईं आंख खो चुके हैं. अंकुश के भाई अंकित ने बताया कि डॉक्टरों ने सर्जरी कर आंख निकाल दी है. अंकुश के दोनों हाथ भी जले हुए हैं, उसे अभी आठ से 10 दिन और डॉक्टरों अस्पताल में रखने की बात कह रहे हैं.
अंकित ने बताया कि अंकुश के साथ ही बम ब्लास्ट में घायल उनके दोस्त राहुल कौशिक को अस्पताल से अगले दिन ही छुट्टी दे दी गई थी. राहुल को हादसे में हल्की चोट लगी थी. वहीं, अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार अब तक सात घायलों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. बाकी मरीजों में से सिर्फ एक वेंटिलेटर पर है, बाकी सभी मरीज स्टेबल हैं और वे तेजी से रिकवर हो रहे हैं.
दिल्ली धमाके के बाद 10 डेडबॉडी और 27 घायल पहुंचे थे अस्पताल
सोमवार शाम लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में 10 डेडबॉडी और 27 घायलों को इलाज के लिए लोकनायक अस्पताल में भर्ती किया गया था. घायलों में से दो दिन पहले एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसकी पहचान बिलाल के रूप में की गई थी. बाकी 27 मरीजों में से तीन को मंगलवार को छुट्टी मिली थी और चार को शुक्रवार को छुट्टी दे दी गई है.
अस्पताल में अब भी 19 घायलों का इलाज जारी
अब अस्पताल में 19 घायलों का इलाज चल रहा है. 10 की पहले और एक इलाज के दौरान मौत के बाद कुल 11 की मौत की पुष्टि हो चुकी है. इसमें से 8 की डेडबॉडी की पहचान के बाद पोस्टमॉर्टम हो चुका है और उनके परिजन शव ले जा चुके हैं. बाकी तीन शव में से दो की पहचान डॉक्टर उमर और बिलाल के रूप में हुई है. डॉक्टर उमर के शव की पहचान डीएनए जांच से की गई है, क्योंकि उसके सिर्फ बॉडी पार्ट ही मिले थे. उसकी मां और भाई के सैंपल को लोकनायक की मॉर्चरी में रखे गए एक शव से मिलाया गया. डीएनए मिलान एम्स की फरेंसिक टीम ने किया. जबकि एक अन्य डेडबॉडी अब भी अज्ञात है. यही नहीं, डॉक्टर उमर और बिलाल के परिजन अभी तक शव लेने या पहचान करने नहीं पहुंचे हैं, इसलिए उनका पोस्टमॉर्टम भी नहीं हुआ है.
एक मरीज वेंटिलेटर पर हालत गंभीर
डॉक्टर ने बताया कि जो मरीज वेंटिलेटर पर है उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. यह मरीज 60 प्रतिशत जला हुआ है. इसके अलावा ब्लास्ट की वजह से एक पैर कट गया है, दोनों हाथों में फ्रैक्चर है. उसकी सर्जरी भी की गई है. लेकिन अब भी हालत गंभीर बनी हुई है. हालांकि डॉक्टरों की एक टीम नजर रखे हुए है. इसके अलावा बाकी घायलों को एक ही जगह वॉर्ड में रखा गया है, ताकि एक साथ सभी का केयर हो सके.
बता दें, 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के नजदीक एक व्हाइट गाड़ी में जोरदार बम ब्लास्ट हुआ जिसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया. इस बम धमाके के बाद एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ. पुलिस की टीमें देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी कर इस धमाके के साजिशकर्ता और उसकी जड़ों को खंगालने में जुटी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकनायक अस्पताल जाकर बम धमाके के घायलों से मुलाकात की थी.
ये भी पढ़ें- दिल्ली धमाका: पीएम मोदी पर सौरभ भारद्वाज की पोस्ट से भड़की बीजेपी, 'कहा शर्म है तो माफी मांगो'
ये भी पढे़ें- लोकनायक अस्पताल में धमाके से घायल हुए लोगों का चल रहा इलाज, परिजनों ने बयां किया दर्द
ये भी पढ़ें- दिल्ली ब्लास्ट : LNJP अस्पताल में अपनों की तलाश में भटक रहे परिजन, गार्ड और पुलिस नहीं जाने दे रही अंदर