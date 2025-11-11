दिल्ली विस्फोट के बाद यूपी में हाई अलर्ट; इंडो नेपाल बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ी, पुलिस ने होटलों में चलाया सर्च अभियान
दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास बीते सोमवार शाम को कार में विस्फोट हुआ था. ब्लास्ट में आठ लोगों की मौत की सूचना है.
बहराइच/हमीरपुर/अयोध्या : दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से यूपी में हाई अलर्ट है. यूपी से सटी दूसरे राज्यों की सीमा पर आने जाने वालों को सघन तलाशी के बाद ही भारत में प्रवेश दिया जा रहा है. इसके अलावा पुलिस ने होटलों, बसों, रेलवे स्टेशनों समेत विभिन्न स्थानों पर सर्च अभियान चला रही है. बहराइच और हमीरपुर में भी पुलिस अधिकारियों की निगरानी में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. रामनगरी अयोध्या में चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है.
दिल्ली में विस्फोट के बाद इंडो-नेपाल बॉर्डर के सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया है. एडीजी अमित पाठक के निर्देश के बाद सीओ पाहुप सिंह के नेतृत्व में कोतवाल नगर प्रदीप कुमार सिंह व दरगाह प्रभारी रमाज्ञा सिंह ने शहर के होटलों, रोडवेज बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व माल समेत भीड़ भाड़ वाले सभी स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया.
सीओ पाहुप सिंह ने बताया कि बहराइच पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से जुड़ा हुआ है. इसके चलते यहां पर संवेदनशीलता ज्यादा बढ़ जाती है. जनपद में सभी अधिकारियों को अलर्ट किया गया है. बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट किया गया है. बॉर्डर पर आने जाने वालों को सघन तलाशी के बाद ही जनपद में प्रवेश दिया जा रहा है. एसपी रामनयन सिंह ने बताया कि पूरे जिले में अलर्ट है.
हमीरपुर में हाई अलर्ट; एसपी ने मौदहा व रगौल रेलवे स्टेशनों का किया निरीक्षण, थाना प्रभारियों को दिए दिशा निर्देश
दिल्ली लाल किले के पास हुए भीषण धमाके के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं. हमीरपुर में पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. सोमवार देर शाम मौदहा रेलवे स्टेशन और रगौल रेलवे स्टेशनों पर एसपी दीक्षा शर्मा ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. उन्होंने सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को चौकसी बढ़ाने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. एसपी दीक्षा शर्मा ने बताया कि दिल्ली की घटना के बाद जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है. हर थाना क्षेत्र में पुलिस अलर्ट मोड में है.
अयोध्या में हाई अलर्ट; रामनगरी की सीमाओं के साथ चप्पे चप्पे की हो रही निगरानी
दिल्ली लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद अयोध्या पुलिस भी अलर्ट मोड में है. सोमवार शाम से ही रामनगरी की सीमाओं पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई है. आने जाने वालों को चेकिंग के बाद ही अयोध्या में प्रवेश दिया जा रहा है. राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले हुई घटना के बाद अयोध्या में खुफिया तंत्र एक्टिव है.
एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि राम जन्मभूमि परिसर के आसपास आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. शहरी क्षेत्र में अयोध्या कोतवाली, थाना राम जन्मभूमि, कोतवाली नगर व थाना कैंट क्षेत्र समेत उदया चौराहा, निषाद राज चौराहा, बूथ नंबर 4, रामघाट, हनुमान गुफा के आसपास बैरियर लगाए गए हैं.
