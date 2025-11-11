ETV Bharat / state

दिल्ली विस्फोट के बाद यूपी में हाई अलर्ट; इंडो नेपाल बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ी, पुलिस ने होटलों में चलाया सर्च अभियान

इंडो नेपाल बार्डर पर अलर्ट. ( Photo Credit : ETV Bharat )