दिल्ली धमाका: पीएम मोदी पर सौरभ भारद्वाज की पोस्ट से भड़की बीजेपी, 'कहा शर्म है तो माफी मांगो'

दिल्ली ब्लास्ट सौरभ भारद्वाज की लोकनायक अस्पताल वाली पोस्ट पर बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर भड़के.

BJP ATTACKS SAURABH BHARDWAJ
सौरभ भारद्वाज ने की थी टिप्पणी, बीजेपी नेता हुए नाराज ! (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 13, 2025 at 5:33 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: लालकिला ब्लास्ट हादसे में जख्मी लोगों का दिल्ली सरकार के एलएनजेपी अस्पताल में इलाज जारी है. कुल 27 घायल मरीजों में से दो आईसीयू में भर्ती है. इधर, गुरुवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज अस्पताल में भर्ती एक मरीज की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ फोटो शेयर कर अस्पताल प्रशासन और सरकार को घेरने की कोशिश की.

सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर अस्पताल में भर्ती मरीज की रेखा गुप्ता और पीएम के साथ फोटो शेयर कर लिखा 11.11.2025 मरीज़ से पहले सीएम रेखा गुप्ता मिली थी, अगले दिन उसी मरीज़ से पीएम मोदी मिले नए कॉस्ट्यूम, हाथ में नया प्लास्टर.

इस पर भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि लाल किला धमाके के एक घायल को लेकर इस तरह का ओछा बयान देकर सौरभ भारद्वाज ने ना सिर्फ मरीज के चरित्र पर सवाल उठाया है बल्कि लोकनायक अस्पताल के डाक्टरों के चरित्र को भी धूमिल किया है. जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने सेना से शौर्य का सबूत मांगा हो उसके दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ही आंतकवादी हमले मे घायल मरीज और उसका इलाज कर रहे डाक्टरों से ऐसा भद्दा गंदा मजाक कर सकते हैं.

उन्होंने आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज की एक्स पोस्ट की कड़ी निंदा की है और इसे राजनीतिक ओछेपन की हद बताया है. प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है की कभी सेना से उसके शौर्य के सबूत मांगने वाले अरविंद केजरीवाल के नेता ने एक मरीज की दो अलग दिनों की फोटो "एक्स" पर पोस्ट करके यह कहा है की मरीज को कॉस्ट्यूम पहनाया गया है. उन्होंने कहा है कि सौरभ जवाब दें कि 10 नवम्बर को हादसे में घायल मरीज के हाथ पर लगे प्लास्टर को उनके कॉस्ट्यूम बताने का क्या मेडिकल आधार है.

दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि लाल किला धमाके के एक घायल को लेकर इस तरह का ओछा ब्यान देकर सौरभ भारद्वाज ने ना सिर्फ मरीज के चरित्र पर सवाल उठाया है बल्कि लोकनायक अस्पताल के डाक्टरों के चरित्र को भी धूमिल किया है. अपने ऐसे ब्यान से सौरभ भारद्वाज ने आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाया है. उन्होंने कहा है की सौरभ भारद्वाज में यदि अंश भर ही नैतिकता शेष है तो वह घायल मरीज एवं डाक्टरों से माफी मांगें.

बता दें कि सोमवार शाम को लाल किले के पास एक i20 कार में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 10 लोगों की मौत और दर्जनों घायल हो गए थे. घटना के बाद पूरे एनसीआर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पर है.

