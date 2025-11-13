ETV Bharat / state

दिल्ली धमाका: पीएम मोदी पर सौरभ भारद्वाज की पोस्ट से भड़की बीजेपी, 'कहा शर्म है तो माफी मांगो'

नई दिल्ली: लालकिला ब्लास्ट हादसे में जख्मी लोगों का दिल्ली सरकार के एलएनजेपी अस्पताल में इलाज जारी है. कुल 27 घायल मरीजों में से दो आईसीयू में भर्ती है. इधर, गुरुवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज अस्पताल में भर्ती एक मरीज की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ फोटो शेयर कर अस्पताल प्रशासन और सरकार को घेरने की कोशिश की.

सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर अस्पताल में भर्ती मरीज की रेखा गुप्ता और पीएम के साथ फोटो शेयर कर लिखा 11.11.2025 मरीज़ से पहले सीएम रेखा गुप्ता मिली थी, अगले दिन उसी मरीज़ से पीएम मोदी मिले नए कॉस्ट्यूम, हाथ में नया प्लास्टर.

इस पर भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि लाल किला धमाके के एक घायल को लेकर इस तरह का ओछा बयान देकर सौरभ भारद्वाज ने ना सिर्फ मरीज के चरित्र पर सवाल उठाया है बल्कि लोकनायक अस्पताल के डाक्टरों के चरित्र को भी धूमिल किया है. जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने सेना से शौर्य का सबूत मांगा हो उसके दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ही आंतकवादी हमले मे घायल मरीज और उसका इलाज कर रहे डाक्टरों से ऐसा भद्दा गंदा मजाक कर सकते हैं.