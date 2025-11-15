दिल्ली धमाका: पांच दिन बाद खुला लालकिले की ओर जाने वाला नेताजी सुभाष मार्ग
इस मार्ग के खुलने से दुकानदारों ने राहत की सांस ली है, उनका कहना है कि 5 दिन में कारोबार का काफी नुकसान हुआ है.
नई दिल्ली: लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट की घटना के बाद सुरक्षा कारणों से बंद किया गया नेताजी सुभाष मार्ग आज (शनिवार) आम जनता और यातायात के लिए खोल दिया गया है. पांच दिनों तक बंद रहने के कारण इस महत्वपूर्ण मार्ग से जुड़े पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में जनजीवन और व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ था.
सुरक्षा कारणों से लगा था प्रतिबंध
बीते सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के समीप हुए भीषण विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे. यह घटना एक आतंकी हमले से जुड़ी बताई जा रही है. घटना के तुरंत बाद, दिल्ली पुलिस और यातायात विभाग ने सुरक्षा और जांच कार्यों को देखते हुए छत्ता रेल कट से सुभाष मार्ग कट तक नेताजी सुभाष मार्ग के दोनों कैरिजवे पर पूर्ण रूप से यातायात प्रतिबंध लगा दिया था. इस क्षेत्र को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), और दिल्ली पुलिस की विशेष टीमों द्वारा जांच और फोरेंसिक साक्ष्य जुटाने के लिए सील कर दिया गया था.
#WATCH | Delhi terror blast case | Delhi: Road around the incident spot, which was closed following the blast on 10th November, has now been opened for traffic movement.
लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट दो और तीन को भी खोला गया
DMRC की ओर से अपडेट दिया गया है कि लाल किले के गेट नंबर 2 और तीन को आम जन के लिए खोल दिया गया है. लाल किला ब्लास्ट के बाद से इस मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था.
एक स्थानीय व्यापारी संजय शर्मा ने बताया कि पिछले पांच दिनों में उनका कारोबार काफी नुकसान हुआ. क्योंकि सड़क बंद होने के कारण ग्राहकों की आवाजाही ठप पड़ गई थी. उन्होंने उम्मीद जताई कि मार्ग खुलने के बाद अब हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे. वही दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से भी सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई है दो और तीन नंबर गेट को खोल दिया गया है.
लाल किले में पर्यटकों का प्रवेश शुरू
सुरक्षा चिंताओं के कारण अस्थायी रूप से बंद किए गए लाल किले में भी आज से पर्यटकों का प्रवेश शुरू कर दिया गया है. हालांकि, पूरे इलाके में पुलिस बल की कड़ी निगरानी जारी रहेगी. पुलिस ने जनता से सहयोग की अपील की है और कहा है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें.
