दिल्ली ब्लास्ट का मालद्वीव से जुड़ा कनेक्शन; डॉ. परवेज अंसारी 3 साल वहां रहा, आतंकी संगठनों के आया करीब
डॉ. परवेज 2021 में बहन डॉ. शाहीन के इशारे पर लखनऊ वापस आ गया. इसके पहले वह मालद्वीव में नौकरी करता था.
लखनऊ: दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार बम धमाके की मास्टर माइंड डॉ. शाहीन शाहिद के लखनऊ स्थित घर पर पुलिस का पहरा लगा है. एटीएस और एनआईए डॉ. शाहीन व उसके भाई डॉ. परवेज अंसारी की कुंडली खंगालने में जुटी हैं. दोनों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कई राज सामने आए हैं.
इस बात की भी पुष्टि हुई कि डॉ. परवेज 2021 में लखनऊ आया. इसके पहले वह मालद्वीव में नौकरी करता था. वहां करीब 3 साल तक रहा. वहीं से उसका आतंकी संगठनों से कनेक्शन जुड़ा. फिर बहन के इशारे पर लखनऊ वापस आ गया.
जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉ. परवेज बहन डॉ. शाहीन के इशारे पर काम करता था. शाहीन के कहने पर वह जम्मू-कश्मीर गया. जहां दोनों एक साथ 2 माह तक रहे. वापस आने के बाद डॉ. शाहीन के कहने पर डॉ. परवेज उसके लिए स्लीपर सेल का काम करने लगा.
खंदारी बजार में घर के पास रहने वालों ने बताया कि डॉ. परवेज मालद्वीव से वापस आने के बाद बिल्कुल बदल गया. मड़ियांव में अलग घर बनाकर रहने लगा. घर भले ही छोटा था पर, कभी यह नहीं सुना कि इस घर के बच्चे आपस में लड़ते हों. उनकी आवाज तक बाहर नहीं निकलती थी.
सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक मालद्वीव में नौकरी के दौरान ही उसका संपर्क आतंकी संगठनों से हो गया था. देश वापसी करने के बाद आतंकी संगठनों के इशारे पर काम करने लगा. इस काम में उसकी मदद बहन शाहीन करती थी. उसने आतंकी संगठनों के अपने सहयोगियों से डॉ. परवेज की मुलाकात कराई. सुरक्षा एजेंसियां परवेज के पास से मिले मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डाटा निकालकर मालद्वीव में उसके नेटवर्क व कनेक्शन को खंगाल रही है.
8 साल बाद सामने आया यूपी में आतंकी संगठनों का नेटवर्क: करीब 8 वर्ष बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में आतंकी संगठनों के नेटवर्क की पुष्टि हुई है. जम्मू-कश्मीर पुलिस की कार्रवाई से पहले गुजरात एटीएस ने प्रदेश में ठिकाना बनाए 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया. यह आतंकी इस्लामिक स्टेट खुरासान मॉड्यूल (आईएसकेपी) से जुड़े हैं. इस आतंकी माड्यूल का ब्लैक स्पॉट उत्तर प्रदेश पहले से ही रहा था.
इस माड्यूल को 2017 में यूपी एटीएस ने खत्म कर दिया था. लेकिन, दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद गुजरात एटीएस के खुलासे से एजेंसियों ने एक बार फिर नेटवर्क खंगालना शुरू कर दिया है. लगातार छापेमारी की जा रही है. खुरासान के नए मॉड्यूल का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.
मध्य प्रदेश और तेलंगाना पुलिस के इनपुट पर हुई थी कार्रवाई: मध्य प्रदेश और तेलंगाना पुलिस के इनपुट पर 2017 में यूपी एटीएस ने कार्रवाई शुरू की थी. जांच में सामने आया कि लखनऊ, कानपुर, इटावा, उन्नाव जैसी जगह पर खुरासान मॉड्यूल के स्लीपर सेल काम कर रहे हैं. तत्कालीन एडीजी कानून व्यवस्था दलजीत चौधरी ने मॉड्यूल का खुलासा किया था.
लखनऊ में 14 घंटे चली थी आतंकियों से मुठभेड़, मारा गया था आतंकी सैफुल्लाह: यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान 7 मार्च 2017 को एटीएस को सूचना मिली कि खुरासान मॉड्यूल का एक आतंकी लखनऊ में ठिकाना बनाए है. काकोरी व ठाकुरगंज थाने के सीमा पर स्थित हाजीपुर कॉलोनी में यूपी एटीएस एक घर की घेराबंदी की. इसी बीच मकान के अंदर से फायरिंग शुरू हुई. करीब 14 घंटे चले इस ऑपरेशन में सैफुल्लाह नाम का आतंकी मारा गया.
ATS ने 2017 में पकड़े थे 10 आतंकी: 2017 में हुए भोपाल-उज्जैन ट्रेन धमाके में इस मॉड्यूल का नाम सामने आया था. सैफुल्लाह भी इसी संगठन का हिस्सा था. एटीएस ने इस मामले में इटावा, कानपुर, उन्नाव में छापेमारी की. फैजान, इमरान व फैजल को गिरफ्तार किया था. तत्कालीन आईजी एटीएस व वर्तमान में प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण ने इस गिरोह के 10 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था. यूपी के अलावा दिल्ली, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भी छापामारी की गई थी.
गुजरात एटीएस की कार्रवाई के बाद सक्रिय हुई एजेंसियां: गुजरात एटीएस ने 8 नवंबर को यूपी समेत कई प्रदेश में छापेमारी की. इस दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया. इसमें हैदराबाद का डॉ. अहमद मोहियुद्दीन सईद मुख्य आरोपी थी. इसने चीन से एमबीबीएस किया था. ये रिसिन (कैस्टर बीन्स से बनने वाला घातक जहर) तैयार कर रहा था. उसके दो साथी आजाद सुलेमान और मोहम्मद सुहेल उत्तर प्रदेश के हैं.
पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आते हथियार: सुलेमान शामली में दर्जी का काम करता था और सुहेल लखीमपुर खीरी में एक कॉलेज का छात्र बताया जा रहा था. एटीएस ने आरोपियों के पास से दो ग्लॉक पिस्टल, एक बेरेटा, 30 कारतूस और 4 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद किया था. शामली और लखीमपुर खीरी के आरोपी सुलेमान और सुहेल राजस्थान के हनुमानगढ़ से हथियार लेकर गुजरात पहुंचे थे. सारे हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत में गिराए गए थे.
आतंकी पानी-खाने में जहर मिलाकर करना चाहते थे हत्याएं: गुजरात एटीएस ने दावा किया कि सभी आरोपी अफगानिस्तान के आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल के हैंडलर अबू खदीजा के संपर्क में थे. खदीजा पाकिस्तान सीमा से ड्रोन के माध्यम से भारत में हथियार भेजता था. जांच में सामने आया कि आरोपियों के निशाने पर लखनऊ स्थित आरएसएस का कार्यालय, दिल्ली आजादपुर मंडी, अहमदाबाद के भीड़भाड़ वाली जगहों की रेकी कर चुके थे. पानी या खाने में जहर मिलाकर बड़े पैमाने पर हत्याएं करने की योजना थी.
