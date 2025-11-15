ETV Bharat / state

दिल्ली ब्लास्ट का मालद्वीव से जुड़ा कनेक्शन; डॉ. परवेज अंसारी 3 साल वहां रहा, आतंकी संगठनों के आया करीब

दिल्ली कार ब्लास्ट की मास्टरमाइंड डॉ. शाहीन का भाई डॉ. परवेज का मिला मालद्वीव कनेक्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार बम धमाके की मास्टर माइंड डॉ. शाहीन शाहिद के लखनऊ स्थित घर पर पुलिस का पहरा लगा है. एटीएस और एनआईए डॉ. शाहीन व उसके भाई डॉ. परवेज अंसारी की कुंडली खंगालने में जुटी हैं. दोनों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कई राज सामने आए हैं. इस बात की भी पुष्टि हुई कि डॉ. परवेज 2021 में लखनऊ आया. इसके पहले वह मालद्वीव में नौकरी करता था. वहां करीब 3 साल तक रहा. वहीं से उसका आतंकी संगठनों से कनेक्शन जुड़ा. फिर बहन के इशारे पर लखनऊ वापस आ गया. जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉ. परवेज बहन डॉ. शाहीन के इशारे पर काम करता था. शाहीन के कहने पर वह जम्मू-कश्मीर गया. जहां दोनों एक साथ 2 माह तक रहे. वापस आने के बाद डॉ. शाहीन के कहने पर डॉ. परवेज उसके लिए स्लीपर सेल का काम करने लगा. खंदारी बजार में घर के पास रहने वालों ने बताया कि डॉ. परवेज मालद्वीव से वापस आने के बाद बिल्कुल बदल गया. मड़ियांव में अलग घर बनाकर रहने लगा. घर भले ही छोटा था पर, कभी यह नहीं सुना कि इस घर के बच्चे आपस में लड़ते हों. उनकी आवाज तक बाहर नहीं निकलती थी. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक मालद्वीव में नौकरी के दौरान ही उसका संपर्क आतंकी संगठनों से हो गया था. देश वापसी करने के बाद आतंकी संगठनों के इशारे पर काम करने लगा. इस काम में उसकी मदद बहन शाहीन करती थी. उसने आतंकी संगठनों के अपने सहयोगियों से डॉ. परवेज की मुलाकात कराई. सुरक्षा एजेंसियां परवेज के पास से मिले मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डाटा निकालकर मालद्वीव में उसके नेटवर्क व कनेक्शन को खंगाल रही है. 8 साल बाद सामने आया यूपी में आतंकी संगठनों का नेटवर्क: करीब 8 वर्ष बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में आतंकी संगठनों के नेटवर्क की पुष्टि हुई है. जम्मू-कश्मीर पुलिस की कार्रवाई से पहले गुजरात एटीएस ने प्रदेश में ठिकाना बनाए 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया. यह आतंकी इस्लामिक स्टेट खुरासान मॉड्यूल (आईएसकेपी) से जुड़े हैं. इस आतंकी माड्यूल का ब्लैक स्पॉट उत्तर प्रदेश पहले से ही रहा था. इस माड्यूल को 2017 में यूपी एटीएस ने खत्म कर दिया था. लेकिन, दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद गुजरात एटीएस के खुलासे से एजेंसियों ने एक बार फिर नेटवर्क खंगालना शुरू कर दिया है. लगातार छापेमारी की जा रही है. खुरासान के नए मॉड्यूल का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.