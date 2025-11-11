कानपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन टिकटें कैंसिल करा रहे यात्री; बसों में भी कम हुए पैसेंजर
जीआरपी इंस्पेक्टर ओम नारायण सिंह ने बताया कि रेलवे बुकिंग और IRCTC रिकॉर्ड से यह जानकारी मिली कि दिल्ली की 743 टिकटें कैंसिल हुईं.
कानपुर: दिल्ली में ब्लास्ट की घटना के बाद कानपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या घट गई है. ब्लास्ट के सोमवार रात 10 बजे तक दिल्ली की 743 ट्रेन टिकटें कैंसिल कराई गई हैं. ज्यादातर टिकटें ऑनलाइन कैंसिल की गईं. वहीं, कानपुर से दिल्ली जाने वाली बसें भी खाली नजर आ रही हैं.
जीआरपी इंस्पेक्टर ओम नारायण सिंह ने बताया कि रेलवे बुकिंग और IRCTC रिकॉर्ड से यह जानकारी मिली है, कि सोमवार को ब्लास्ट के बाद रात 10 बजे तक 743 रेल टिकटें कैंसिल हुईं. यह टिकटें दिल्ली जाने वाले यात्रियों ने कैंसिल कराईं.
उन्होंने यह भी बताया कि यात्रियों ने पूछताछ काउंटर पर भी दिल्ली यात्रा की सुरक्षा को लेकर सवाल किए गए. कई पैसेंजर्स ने स्टेशन पहुंचकर टिकट कैंसिल करा दी. यही वजह रही कि कई ट्रेनों में सीटें खाली रह गईं, जो सामान्य दिनों में भरी रहती हैं.
कानपुर मंडल के रीजनल मैनेजर महेश कुमार ने बताया कि आमतौर पर दिल्ली जाने वाली बस से भरी रहती हैं. दिल्ली ब्लास्ट के बाद रात में बसों में जाने वाले यात्रियों की संख्या बेहद कम रही. इस वजह से रोजाना जाने वाली बसों में से 9 बसों को निरस्त कर दिया गया.
बसों पर भी पड़ा असर: झकरकटी बस अड्डे पर सोमवार रात ऐसे ही हालात दिखे. कानपुर से दिल्ली जाने वाली कई बसें खाली ही नजर आईं. यात्रियों की कमी के कारण 9 बसों को रद्द तक करना पड़ा. दिल्ली के लिए चलने वाली लगभग 45 प्राइवेट बस कंपनियों की बुकिंग पर भी धमाके का असर दिखा.
यात्रियों ने टिकटें कैंसिल कर दीं और कई ने अपनी यात्रा अगले हफ्ते के लिए टाल दिया. प्राइवेट बस संचालकों ने बताया कि आमतौर पर दिल्ली जाने वाली बसें रोजाना फुल रहती हैं, लेकिन ब्लास्ट के बाद लोगों ने यात्रा नहीं की और बसें खाली गईं.
परिवहन विभाग अलर्ट: रेलवे और परिवहन विभाग दोनों ही दिल्ली ब्लास्ट के बाद हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. दोनों ही जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. स्टेशन और बस अड्डे पर पुलिस की पेट्रोलिंग तेज हो गई है.
