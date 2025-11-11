ETV Bharat / state

दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा में अलर्ट, करनाल और चरखी दादरी में सख्त चेकिंग जारी, डॉग स्क्वायड टीम भी फील्ड में एक्टिव

दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा में पुलिस विभाग अलर्ट ( ETV Bharat )

करनाल में हर वाहन की हो रही जांच: करनाल जिला पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने बताया कि, "दिल्ली धमाके के बाद विभाग से मिले निर्देशों के तहत जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है. मुख्य मार्गों पर पुलिस बैरिकेड लगाकर हर वाहन की तलाशी कर रही है. केवल जांच पूरी होने के बाद ही वाहनों को आगे जाने दिया जा रहा है. करनाल की सीमाएं जिन जिलों या राज्यों से लगती है, वहां चेकिंग अभियान को और भी अधिक सघन किया गया है."

करनाल/चरखी दादरी: दिल्ली में सोमवार शाम हुए कार धमाके के बाद हरियाणा में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में है. दिल्ली में हुए विस्फोट में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घटना के तुरंत बाद हरियाणा सरकार के निर्देश पर राज्यभर में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. रात से ही पुलिस ने नाके लगाकर वाहनों की जांच शुरू कर दी थी, जो कि अभी भी जारी है.

दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा में अलर्ट (ETV Bharat)

SP ने की लोगों से अपील: एसपी पूनिया ने नागरिकों से अपील की कि यदि कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति या वाहन दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को डायल 112 के माध्यम से सूचना दें. SP ने कहा कि, "अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें. हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस आपसी समन्वय के साथ काम कर रही हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न रहे.

हरियाणा में सख्त चेकिंग जारी (ETV Bharat)

चरखी दादरी में भी बढ़ाई गई चेकिंग:वहीं, चरखी दादरी में भी पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. इस बारे में डीएसपी हेडक्वार्टर धीरज कुमार ने बताया कि, "शहर के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर चेकिंग बढ़ा दी गई है. पुलिस की डॉग स्क्वायड टीमों के साथ विशेष जांच दल फील्ड में उतर चुके हैं. वाहनों की गहन जांच की जा रही है और दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल हो रही है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं.

हरियाणा में अलर्ट (ETV Bharat)

रेलवे पुलिस भी हाई अलर्ट पर: डीएसपी धीरज कुमार ने आगे बताया कि, "धमाके के बाद रेलवे पुलिस भी हाई अलर्ट पर है. आरपीएफ, जीआरपी और जिला पुलिस की टीमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगातार गश्त कर रही हैं. संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जा रही है और जांच अभियान अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा."

