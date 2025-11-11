ETV Bharat / state

दिल्ली ब्लास्ट के बाद भरतपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी, डॉग स्क्वॉड के साथ सघन जांच अभियान

टीम ने यात्रियों के सामान और स्टेशन परिसर में रखे संदिग्ध बैग या वस्तुओं की भी बारीकी से जांच की.

रेलवे स्टेशन की जांच करती आरपीएफ टीम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 11, 2025 at 1:43 PM IST

भरतपुर: दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम हुए ब्लास्ट के बाद पूरे उत्तर भारत में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. इसी क्रम में मंगलवार को भरतपुर रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया. रेलवे पुलिस, आरपीएफ और होम गार्ड के जवानों ने मिलकर पूरे स्टेशन परिसर में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है

आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार तिवारी ने बताया कि जांच अभियान में डॉग स्क्वॉड की टीम भी शामिल रही. इस दौरान ट्रेन, प्लेटफॉर्म, वेटिंग एरिया, टिकट घर, पार्किंग स्थल और सर्कुलेटिंग एरिया में गहन तलाशी ली गई. टीम ने यात्रियों के सामान और स्टेशन परिसर में रखे संदिग्ध बैग या वस्तुओं की भी बारीकी से जांच की. उन्होंने कहा कि यह अभियान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से चलाया गया है.

पढ़ें: भूटान से दिल्ली ब्लास्ट पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले- बख्शे नहीं जाएंगे दोषी

अभियान में करीब 40 जवान और अधिकारी शामिल रहे, जिन्होंने विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग टीमों के रूप में जांच की. आरपीएफ और जीआरपी के अलावा राजस्थान पुलिस के जवानों को सिविल ड्रेस में सर्कुलेटिंग एरिया और प्रवेश द्वारों पर तैनात किया गया है, ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर गुप्त निगरानी रखी जा सके. इंस्पेक्टर तिवारी ने बताया कि भरतपुर रेलवे स्टेशन पर करीब 30 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो पूरी तरह से सही काम कर रहे हैं. इन कैमरों से स्टेशन परिसर की हर गतिविधि पर कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी रखी जा रही है.

उन्होंने बताया कि यह अभियान रेल मंत्रालय और रेलवे मुख्यालय के विशेष निर्देशों के तहत चलाया जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी तरह की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं. यात्रियों को भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी तुरंत रेलवे पुलिस या आरपीएफ को देने की अपील की गई है.

