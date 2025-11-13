ETV Bharat / state

सहारनपुर पहुंची जम्मू पुलिस की टीम; डाॅ. आदिल की शादी में जाने वाले चिकित्सकों से पूछताछ, IB के अधिकारी भी पहुंचे

सहारनपुर : जिले में फेमस हॉस्पिटल के डॉ. आदिल की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर पुलिस, आईबी की टीम के साथ सहारनपुर पहुंची है. आईबी की टीम हॉस्पिटल के डॉक्टरों और स्टाफ से पूछताछ कर रही है. अस्पताल में जम्मू कश्मीर पुलिस से डीआईजी स्तर के अधिकारी भी मौजूद हैं. टीम के पहुंचने पर अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है.

अस्पताल के मैनेजर मनोज मिश्रा ने बताया कि अस्पताल में जम्मू कश्मीर से डीआईजी स्तर के अधिकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) सहित स्थानीय पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं. जिन्होंने डॉक्टर आदिल के संबंध में जानकारी ली है. साथ ही उन्होंने पूछा है कि डॉ. आदिल की शादी में कौन-कौन डॉक्टर यहां से गया था? उन्होंने उनकी दिनचर्या के बारे में जानकारी ली है, जिसको लेकर अस्पताल पूरी तरह से जांच एजेंसियों को सारी सूचना उपलब्ध करा रहा है.

उन्होंने बताया कि जांच टीम आई हुई है. अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ़ से पूछताछ कर रही है. जो लोग सहारनपुर से जम्मू डॉ आदिल की शादी में गए थे, उनसे स्पेशल पूछताछ की जा रही है. टीम में स्थानीय पुलिस और इंटेलिजेंस के अधिकारी भी मौजूद है. डॉ आदिल के साथी डॉ बाबर सहित अन्य को भी फेमस अस्पताल में टीम ने पूछताछ के लिए बुलाया है.

बता दें कि 6 नवंबर की देर रात जम्मू कश्मीर पुलिस ने दबिश देकर डॉ आदिल को गिरफ्तार किया था. आदिल की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए थे. डॉ आदिल से पूछताछ के बाद मिले सुबूतों के आधार पर आईबी की टीम एक बार फिर फेमस अस्पताल पहुंची तो हड़कंप मच गया.



