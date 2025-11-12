ETV Bharat / state

दिल्ली ब्लास्ट केस! वो 8 लोग कौन थे, जो सहारपुर से गिरफ्तार डॉ. आदिल से मिलने आते थे, सिर्फ मुस्लिम डॉक्टरों को ही शादी में क्यों बुलाया?

जम्मू-कश्मीर में आदिल की शादी के समय ली गई तस्वीर. ( Photo Credit; Dr. Babar )

सहारनपुर: दिल्ली के लाल किले में ब्लास्ट के बाद ATS ने यूपी के सहारनपुर से डॉ. आदिल अहमद को भी गिरफ्तार किया है. जो सहारनपुर के अस्पताल में 5 लाख की सैलरी लेकर मरीजों की सेवा करने के साथ आतंक की डॉक्टर ब्रिगेड के लिए भी काम करता था. ऐसा माना जाता है. डॉ. आदिल की गिरफ्तारी के बाद विभिन्न स्थानों पर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं. जांच में पता चला है कि डॉ. आदिल के किराए के मकान में 8 लोग आते थे. ये लोग कौन थे? सुरक्षा एजेंसियां अब इसकी जांच करने में जुट गई हैं. हालांकि उनके साथ काम करने वाले स्थानीय डॉक्टर बाबर, डॉ. आदिल के व्यवहार को अच्छा बताते हैं. उनका कहना है कि फेमस अस्पताल में वे ड्यूटी पर समय पर आते और सभी मरीज देखकर ही घर जाते थे. व्यवहार से कभी ऐसा नहीं लगा कि डॉ. अदिल आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं. डॉ. आदिल के साथ काम करने वाले डॉ. बाबर से संवाददाता की खास बातचीत. (Video Credit; ETV Bharat) सूत्रों के मुताबिक एसटीएस ने डॉ. आदिल के करीबी 7 डॉक्टरों से भी पूछताछ की है. एजेंसियां उनके बैंक खातों और मोबाइल कॉल डिटेल्स खंगाल रही हैं. डॉ. आदिल मूल रूप से कश्मीर के कुलगाम जिले के गांव वानपुरा के रहने वाले हैं. उन्होंने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने अनंतनाग स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) में रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में काम किया. मार्च 2025 में सहारनपुर के अस्पताल को डॉ. आदिल ने किया था ज्वाइन: हालांकि 2024 में उन्होंने अनंतनाग सरकारी अस्पताल से इस्तीफा दे दिया और सहारनपुर चले आए. जहां डॉ. आदिल ने पहले VBROS हॉस्पिटल और उसके बाद मार्च 2025 से सहारनपुर के अम्बाला रोड स्थित फेमस अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहे हैं. जम्मू-कश्मीर में 4 अक्टूबर को हुई थी डॉ. आदिल की शादी: डॉ. आदिल के साथ काम करने वाले डॉ. बाबर ने ETV Bharat से खात बात में बताया कि डॉ. आदिल से उनकी पहचान अस्पताल में आने पर ही हुई थी. डॉ. आदिल सुबह से शाम 7 बजे तक अस्पताल में काम करते थे. 4 अक्टूबर को आदिल की जम्मू-कश्मीर में शादी थी वे भी उसकी शादी में शामिल हुए थे.