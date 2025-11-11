ETV Bharat / state

दिल्ली ब्लास्ट केस: बालोद का हिमांशु बघेल धमाके में बाल बाल बचा

बालोद/दुर्ग: दिल्ली में हुए धमाके में बालोद का युवा हिमांशु बघेल बाल बाल बचा. बालोद के गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम सिर्री में हिमांशु का परिवार रहता है. हिमांशु ने बताया कि वो धमाके के वक्त लाल किले के बाहर घटनास्थल पर मौजूद था. धमाके में उसकी गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. हिमांशु के परिवार का कहना है कि घटना में हिमांशु बाल बाल बचा. हादसे के वक्त हिमांशु अपनी मारुती सुजुकी फ्रांक्स कार, जिसका नंबर सीजी 04 पीवाई 6021 है, घटनास्थल के पास से ही गुजर रहा था. धमाके के बाद हिमांशु बघेल ने पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को सिर्री में फोन कर दी. हिमांशु ने बताया कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है.

ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हैं हिमांशु: सिर्री में रहने वाले हिमांशु के परिवारवालों का कहना है कि उनका बेटा दिल्ली में रहता है. दिल्ली में रहकर हिमांशु ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय से जुड़ा है. घटना के दिन भी वो अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर थोड़ी देर के लिए वहां से दूर गया था, तभी एक कार में जोरदार धमाका हो गया. हिमांशु के भाई प्रशांत बघेल ने बताया कि पूरा परिवार लगातार हिमांशु के संपर्क में बना हुआ है.

बालोद कलेक्टर ने की परिवार से बात: घटना की जानकारी मिलते ही बालोद जिला प्रशासन और पुलिस ने परिवार से संपर्क किया. कलेक्टर दिव्या मिश्रा और रनचिराई थाना प्रभारी राधा बोरकर ने परिजनों से बातचीत की है. परिजनों ने बताया कि हिमांशु सुरक्षित हैं. पूरे परिवार के लिए यही सबसे बड़ी राहत की बात है.

परिवार ने बताया कि क्षतिग्रस्त वाहन को वापस लाने की व्यवस्था की जा रही है. परिजनों ने बताया कि हिमांशु भी जल्द घर लौटेंगे. लगातार आ रहे फोन कॉल्स से परिवार परेशान जरूर है, लेकिन सभी अब हिमांशु के घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं.

दुर्ग में अलर्ट: दिल्ली में हुए ब्लास्ट की घटना के बाद दुर्ग जिला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. सुरक्षा एजेंसियों ने जिले के प्रमुख और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार, मॉल और जिले की सीमाओं पर पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है. दुर्ग और भिलाई रेलवे स्टेशन में सुबह से ही रेलवे पुलिस, एंटीसेबोटाज टीम और डॉग स्क्वायड टीम द्वारा हर यात्री और उनके सामान की जांच कर रही है. जिले की सीमाओं में नाकेबंदी कर बाहर से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है.