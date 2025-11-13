ETV Bharat / state

कानपुर कार्डियोलॉजी के 5 डॉक्टर्स का होगा वेरिफिकेशन; सभी जम्मू-कश्मीर के रहने वाले

डायरेक्टर का कहना है कि अब हर एक डॉक्टर का वेरिफिकेशन कराया जाएगा. यहां पर अब डॉक्टरो को तीन तरह के वेरिफिकेशन से गुजरना होगा.

Etv Bharat
कानपुर कार्डियोलॉजी संस्थान के डायरेक्टर राकेश वर्मा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 5:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: दिल्ली के लाल किले में हुए विस्फोट के बाद जहां मंगलवार को एटीएस ने जेएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला से पूछताछ कर तमाम दस्तावेजों को खंगाला था, तो वहीं अब एटीएस ने शाहीन शाहिद के करीबी बताए जा रहे डॉ. मोहम्मद आरिफ को हिरासत में लिया है.

जांच एजेंसीया अब उनसे हर एक पहलू की गहनता से पूछताछ कर रही हैं. मोहम्मद आरिफ ने कानपुर के हृदय रोग संस्थान में 3 महीने पहले अगस्त में दाखिला लिया था. इस कार्रवाई के बाद संस्थान के डायरेक्टर राकेश वर्मा ने एक अहम फैसला लिया है. उनका कहना है कि अब हर एक डॉक्टर का वेरिफिकेशन कराया जाएगा. यहां पर अब डॉक्टरो को तीन तरह के वेरिफिकेशन से गुजरना होगा.

कानपुर कार्डियोलॉजी संस्थान के डायरेक्टर राकेश वर्मा से खास बातचीत. (Video Credit; ETV Bharat)

ईटीवी भारत संवाददाता से एक्सक्लूसिव बातचीत में हृदय रोग संस्थान के निदेशक, डॉ. राकेश वर्मा ने बताया कि, डॉ. मोहम्मद आरिफ फर्स्ट ईयर डीएम स्टूडेंट हैं. उन्होंने अगस्त 2025 में ही यहां पर ज्वाइन किया था. मोहम्मद आरिफ काफी ज्यादा होनहार हैं. उनका स्वभाव भी काफी ज्यादा सरल और सहज है.

मोहम्मद आरिफ का ऑल इंडिया सिलेक्शन के तहत ही चयन हुआ था. सबसे पहले उनका सिलेक्शन एसजीपीजीआई में हुआ था. उसके बाद उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था. जिसके बाद उनका चयन कानपुर के हृदय रोग संस्थान में हुआ था. वह यहां पर अपने काम को बड़े ही ईमानदारी के साथ कर रहे थे.

उन्होंने बताया कि एडमिशन के समय पूरी प्रक्रिया हुई थी. मेडिकल कॉलेज के डीन की ओर से प्रक्रिया पूरी की गई थी. छात्रों के जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होता है वह डीन ही देखते हैं. यह पूरा काम जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के द्वारा ही किया जाता है. हमे कभी भी उनके स्वभाव को देखकर ऐसा नही लगा कि भविष्य में इस तरह की बात भी सामने आ सकती है. लेकिन, अब जो यह घटना हुई है हम इससे एक बड़ा सबक लेंगे.

अब हम एक बड़ी पहल करेंगे. हमारे यहां पर जितने भी डॉक्टर हैं अब सभी के वेरिफिकेशन को लेकर एक टीम गठित की जाएगी. जो उनसे जुड़ी हर एक जानकारी को बारीकी से परखेंगी. इसके अलावा हम उनका पुलिस वेरिफिकेशन के साथ और जो भी जांच के मापदंड होते हैं उसे पूरा करेंगे.

ईटीवी भारत संवाददाता ने जब उनसे सवाल किया कि जम्मू कश्मीर के अभी कार्डियोलॉजी में कितने डॉक्टर कार्यरत हैं तो इस सवाल के जवाब में डायरेक्टर राकेश वर्मा ने बताया कि, हमारे यहां पर जम्मू-कश्मीर के 5 डॉक्टर कार्यरत हैं, जिनका भी हम अब तत्काल वेरिफिकेशन कराएंगे. उन्हें जांच के हर एक दायरे से गुजरना होगा. कुछ भी अगर संदिग्ध हमें लगता है तो हम तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को देंगे.

ये भी पढ़ेंः दिल्ली ब्लास्ट मामला; ATS-दिल्ली पुलिस ने कानपुर-हापुड़ से 2 डॉक्टरों को उठाया, डॉ. शाहीन के संपर्क में था डॉ. आरिफ मीर

TAGGED:

JAMMU KASHMIR DOCTORS
FARIDABAD TERROR MODULE
KANPUR CARDIOLOGY HOSPITAL
KANPUR NEWS
DELHI BLAST CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

यूपी में 40 गांवों के 4112 लोगों पर क्यों दर्ज हुए चुन-चुनकर मुकदमे, जानिए थारू समुदाय का क्या है गुनाह?

जब बारिश बिगाड़े राह, तपस्या दिखाए नई राह; यूपी की 11वीं की छात्रा की ये छोटी सी तकनीक, बड़े हादसों का करेगी अंत

यूपी में योगी सरकार ला रही एग्रीगेटर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी इतनी छूट, जानिए नियम-शर्ते

यूपी का सबसे महंगा मुर्गा कड़कनाथ, कीमत दोगुनी-खूबियां 4 गुनी; डिमांड आसमानी...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.