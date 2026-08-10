दिल्ली में भाजपा का तिरंगा यात्रा अभियान शुरू, 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की अपील
दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के अवसर पर भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा अभियान शुरू हुआ.
Published : August 10, 2026 at 8:03 AM IST
नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के अवसर पर दिल्ली भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में रविवार से तिरंगा यात्रा अभियान शुरू किया. राजधानी के अलग-अलग जिलों में आयोजित यात्राओं में भाजपा के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. नई दिल्ली जिले में सांसद बांसुरी स्वराज के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई. यात्रा पिलंजी गांव से शुरू होकर ग्रेटर कैलाश एम-ब्लॉक मार्केट पर समाप्त हुई. वहीं, पश्चिमी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और सांसद कमलजीत सहरावत के नेतृत्व में यात्रा धोली प्याऊ से तिलक नगर थाने तक निकाली गई.
उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में सांसद योगेंद्र चांदोलिया के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा रोहिणी सेक्टर-11 स्थित भगवान परशुराम चौक से शुरू होकर सेक्टर-16 के झंडा चौक पर समाप्त हुई. यात्राओं में मंत्री, सांसद, विधायक, निगम पार्षद और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए.
भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि शहीदों के सम्मान और देशवासियों की एकता का प्रतीक है. उन्होंने लोगों से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति का संकल्प लेने की अपील की.
पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य हर घर तक देशभक्ति की भावना पहुंचाना है. उन्होंने लोगों से घर-घर तिरंगा लगाने की अपील की. बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि तिरंगा यात्रा आजादी के संघर्ष और बलिदान की याद दिलाती है. उन्होंने लोगों से 9 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर गर्व से तिरंगा फहराने और स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाने की अपील की.
#WATCH | दिल्ली: भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा, "भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सबके अंदर जोश और उत्साह होता है और हम उन शहीदों को याद करते हैं, जिनकी वजह से आज हम यह दिन देख रहे हैं। तिरंगा यात्रा में हम भारत के गौरव को महसूस कर सकते… pic.twitter.com/b8h9HKA2M0— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 9, 2026
वहीं, सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने कहा कि तिरंगा देश की अस्मिता का प्रतीक है और यह यात्रा लोगों को देश सेवा की प्रेरणा देती है. उन्होंने घर, दुकान और संस्थानों पर तिरंगा लगाने की अपील की.
#WATCH | दिल्ली: भाजपा नेता अरुण सिंह ने कहा, " पश्चिमी जिला में तिरंगा यात्रा भव्यता के साथ निकाली गई...प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया था कि हर घर तिरंगा अभियान में सभी को शामिल होना चाहिए...और यह आज जन आंदोलन बन गया है..." pic.twitter.com/e5hmmbERTr— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 9, 2026
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि आने वाले दिनों में सभी जिला क्षेत्रों और कई मंडलों में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी. वह सोमवार को चांदनी चौक जिले की तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे. अभियान में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं.
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