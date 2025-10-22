ETV Bharat / state

छठ की शुरुआत से दिल्ली भाजपा के नए दफ्तर में शुरू होगा काम, 45 साल बाद मिला स्थायी कार्यालय

दिल्ली भाजपा ने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित अपने नये कार्यालय में स्थानांतरण प्रक्रिया प्रारम्भ कर दिया है.

दिल्ली भाजपा के नए दफ्तर
दिल्ली भाजपा के नए दफ्तर
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 22, 2025 at 6:59 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा ने आज 1991 से 14 पंत मार्ग पर चल रहे कार्यालय को अलविदा कहते हुए अपने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित नये कार्यालय में स्थानांतरण प्रक्रिया प्रारम्भ कर दिया. छठ पर्व के पूर्व नहाय खाय वाले दिन यानि 25 अक्टूबर से नया कार्यालय पार्टी का दिल्ली का स्थायी कार्यालय पता बन जाएगा. प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एवं सभी पदाधिकारी और पूरा स्टाफ यहीं से काम करेंगे. दिल्ली कार्यालय में भी अभी बिहार चुनाव की ही चर्चा जोरशोर से होगी, इसलिए दिन विशेष से कामकाज शुरू करने को चुना गया है.

प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा नए कार्यालय में अपने चौथी मंजिल कार्यालय में बैठे और कार्यकर्ताओं से मिले. प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल एवं कोषाध्यक्ष सतीश गर्ग भी आज अपने दूसरी मंजिल स्थित कक्षों में बैठे. कार्यालय मंत्री बृजेश राय एवं मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने भूतल पर अपने कक्षों में बैठे और आगंतुकों से मिले.

नए दफ्तर में कामकाज शुरू
नए दफ्तर में कामकाज शुरू

दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी का ऑफिस

गत 29 सितंबर को दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर नवनिर्मित प्रदेश भाजपा कार्यालय का उदघाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था कि जब हम नए कार्यालय में प्रवेश कर रहे हैं तो दिल्ली भाजपा के इतिहास उसके सेवा कार्यों से निरंतर प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ाना है. कोई भी भाजपा कार्यालय किसी देवालय से, किसी मंदिर से कम नहीं है. कोई भी भाजपा कार्यालय सिर्फ इमारत नहीं है, यह मजबूत कड़ियां है जो पार्टी को जमीन से जनअपेक्षाओं से जोड़े रखती है.

भाजपा कार्यालय का उदघाटन
भाजपा कार्यालय का उदघाटन

साल 1980 में जब भाजपा की स्थापना हुई तब स्व.वीके मल्होत्रा को दिल्ली भाजपा का पहला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी. तब से दिल्ली में प्रदेश भाजपा का अपना स्थायी कार्यालय नहीं था. जबकि जितने भी राष्ट्रीय आयोजन व आंदोलन हुए उसके केंद्र में हमेशा दिल्ली ही रही. जब आंदोलन के लिए देशभर से कार्यकर्ता आते थे तो दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वह बाहर से आए हैं उन्हें अपने घरों तक में रखते थे. भाजपा का 618वां स्थायी पार्टी कार्यालय दिल्ली में बना है.

