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केजरीवाल की जज को चिट्ठी पर छिड़ा घमासान, सचदेवा बोले- गांधी जी के सहारे हो रही राजनीतिक नौटंकी

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा का केजरीवाल पर निशाना ( PIC SOURCE: SCREENGRAB (X DELHI BJP) )

वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल लगातार 2022 के कथित शराब घोटाले को लेकर 'राजनीतिक नौटंकी' कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में राहत न मिलने के बाद अब केजरीवाल अराजकता की सीमाएं पार कर रहे हैं और न्यायाधीशों पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक है.

नई दिल्ली: दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर तीखी बयानबाज़ी देखने को मिली है. वीरेन्द्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश को पत्र लिखे जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि केजरीवाल को न्यायपालिका के प्रति न तो सम्मान है और न ही विश्वास.

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि

केजरीवाल ने संविधान की शपथ लेकर तीन बार मुख्यमंत्री पद संभाला, लेकिन अब भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे होने के कारण वही संविधान और उसकी गरिमा को नुकसान पहुंचा रहे हैं. उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय सहित सभी न्यायिक मंचों पर राहत पाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहने के बाद अब इस तरह के कदम उठा रहे हैं.

सचदेवा ने केजरीवाल के उस बयान पर भी सवाल उठाया जिसमें उन्होंने खुद को महात्मा गांधी के सत्याग्रह के मार्ग पर चलने वाला बताया, उन्होंने कहा कि केजरीवाल को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या कथित शराब घोटाला, शीशमहल विवाद या अन्य आरोपित भ्रष्टाचार भी गांधीवादी सिद्धांतों के तहत किए गए थे.

बीजेपी की ओर से यह भी कहा गया कि दिल्ली और देश की जनता इस पूरे घटनाक्रम को समझ रही है और इसे गंभीरता से देख रही है. पार्टी ने केजरीवाल से अपील की कि वे इस प्रकार की बयानबाज़ी और राजनीतिक नाटक छोड़कर संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करें.



वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से इस पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद आने वाले समय में और गहराने की संभावना रखता है, जिससे दिल्ली की राजनीति में तनाव और बढ़ सकता है.

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